Lazio'nun Danimarkalı kanadı Gustav Isaksen için Fenerbahçe iddiası! İtalyan basını duyurdu
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Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre; Lazio forması giyen Gustav Isaksen sarı-lacivertli takıma imza atabilir. 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcu kanatlarda ve forvette oynayabiliyor.
Yaz transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin rotasını İtalya'ya çevirdiği ifade ediliyor.
Levent Mercan, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Maximin'i alan Kanarya'nın yeni hedefi Lazio forması giyen Gustav Isaksen.
FENERBAHÇE VE FEYENOORD İSTİYOR
İtalyan basınından Il Messaggero'nun haberine göre Lazio, Isaksen'i satarak transfer bütçesi oluşturmak istiyor. Danimarkalı oyuncuya talip olan takımların başında ise Fenerbahçe geliyor.
23 yaşındaki kanat oyuncusunu sarı-lacivertli takım dışında Feyenoord da istiyor. Sağ kanat oynayan Isaksen, sol kanat ve santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor.