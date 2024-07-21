Lazio'nun Danimarkalı kanadı Gustav Isaksen için Fenerbahçe iddiası! İtalyan basını duyurdu

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 21 Temmuz 2024 16:55 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 17:01 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre; Lazio forması giyen Gustav Isaksen sarı-lacivertli takıma imza atabilir. 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcu kanatlarda ve forvette oynayabiliyor.