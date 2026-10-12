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Lucas Torreira'dan Barcelona sözleri: Kimliğimiz değişmeyecek

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Lucas Torreira'dan Barcelona sözleri: Kimliğimiz değişmeyecek
Başlık ResmiLucas Torreira'dan Barcelona sözleri: Kimliğimiz değişmeyecek

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Barcelona maçında takım arkadaşlarına güvendiğini belirterek, "Barcelona gibi büyük bir takıma karşı iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray, 13 Ekim Salı günü İspanyol ekibi Barcelona’yı konuk edecek. Müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

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"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMIYLA OYNAYACAĞIZ"

Çok önemli bir rakiple oynayacaklarını söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Antrenör olduğum zaman kendimi daha iyi ifade edebilirim ama oyuncu olarak kısa tutacağım. Şu anda dünyanın en iyi takımıyla mücadele edeceğiz. Maçı kazanmaya çalışacağız. En iyi halimizde olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi gecelerinde daha önce gösterdiğimiz iyi performanslar var. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu gösteriyoruz. Daha önce zorluklarla nasıl mücadele ettiğimizi gösterdik, motiveyiz. Bu tarz maçlarda da kendi kendinizi motive edebiliyorsunuz. Barcelona gibi büyük bir takıma karşı iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Lucas Torreira - Okan Buruk
Başlık ResmiLucas Torreira - Okan Buruk

"HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Barcelona'nın çok kaliteli oyuncuları olduğunu ifade eden Torreira, "Barcelona'da dünyanın en iyi orta saha oyuncuları var. Topa sahip olmak, onlar için önemli. Topa sahip olarak rakibi yormaya çalışıyorlar. Sonra da rakibe zarar vermeye çalışıyorlar. Yine de biz, aynı zihniyette oynayacağız. Kimliğimiz değişmeyecek. Savunma yapmamız gereken zamanda savunma yapacağız, topu çalmamız gerektiğinde topu çalacağız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Uruguaylı futbolcu, bu sezon 8 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı.
Başlık ResmiUruguaylı futbolcu, bu sezon 8 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı.

"YENİ TRANSFERLERE DESTEK OLMAK ÖNEMLİ"

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rus oyuncu Aleksey Batrakov'a destek olmaya çalıştığını aktaran Uruguaylı futbolcu, "Büyük bir kulüpte oynuyoruz. Yeni gelenler her zaman baskı altında olacaklardır. Yeni transferlere destek olmak önemli. Batrakov'a da bu dönemde yakın oldum. Saha içinde ve dışında ona yardımcı olmaya çalıştım. Şehri tanıması için ona destek oldum. Ailesi ile konuştum. Kendini geliştiriyor. Hücumun yanında savunmada da iyi işler yapıyor. Zaman geçtikçe kendini daha rahat hissedecektir. Fark oluşturacak oyunculara ihtiyacımız var. Batrakov, bize katıldığı için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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