Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi! Fenerbahçe, Brighton'ın teklifi sonrası beklemeye geçti

İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için son kararını verdi. İngiliz basınında, sarı lacivertlilerin Brighton'ın teklifini artırması için beklemeye geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin dünya devleri tarafından takip edilen yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun transferi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. İngiliz devi Manchester United son kararını açıkladı.

MANCHESTER UNITED, FERDİ KADIOĞLU İÇİN KARARINI VERDİ

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili dikkat çeken bir haber ortaya atıldı.

The Athletic'te yer alan haberde; Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu'nu transferinden vazgeçtiği vurgulandı. Haber detayında sakatlığı bulunan Luke Shaw'un kısa süre içinde takıma döneceği, Erik ten Hag'ın sol bek bölgesinde Mazraoui ve Diogo Dalot'yu da kullanabileceği vurgulandı.

FENERBAHÇE TEKLİN ARTMASINI İSTİYOR

Diğer taraftan Ferdi Kadıoğlu transferinde beklemede olan Fenerbahçe, son olarak bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euroyu bulan bir teklif yapan Brighton'dan rakamı biraz daha yükseltmesini bekliyor.

Brighton ile her konuda anlaşma sağlayan milli futbolcu ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Bu sezon 5 maça çıkıp 298 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 1 gollük skor katkısı verdi.