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Haberler > Spor > Mesut Özil gazı aldı bir kere! Son haliyle ağızları bırakan Özil Plevne Marşı'yla kas yapıyor

Mesut Özil gazı aldı bir kere! Son haliyle ağızları bırakan Özil Plevne Marşı'yla kas yapıyor

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Spor Haberleri

Kariyerinde Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal gibi takımlarda forma giyen Mesut Özil, Türkiye'ye adımını Fenerbahçe ile atmış Başakşehir'de futbolu bırakmıştı. Özil, geçtiğimiz günlerde son haliyle gündeme gelmişti. Kas yapmaya devam eden eski futboldu bir kez daha gündemde.

Türk asıllı eski Alman futbolcu Mesut Özil emekli oldu olmasına gündemdeki yerini korumayı başarıyor. Yıllarca üst düzeyde futbol oynayarak birçok dünya devinde forma giyen Mesut Özil, 2021 Ocak ayında Fenerbahçe'ye geldi. Sarı-lacivertlilerdeki günleri beklediği gibi gitmeyen Özil, 2022 Temmuz'un da kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeye imzasını attı ve 2023 Mart'ın futbolu bıraktı.

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Özil, futbolu bıraksa da her daim adından söz ettiren bir isim. Geçtiğimiz günlerde son haliyle gündeme gelmişti. Futbolu bıraksa da, sporu bırakmayan Özil kaslı haliyle görenleri şoke etmişti. 

Vücut geliştirmeye merak salan Özil son haliyle Cristiano Ronaldo'yu bile şaşırtmıştı. 

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Özil bu kez, Plevne Marşı'yla spor yaptığı anlarla gündemde.

Mesut Özil gazı aldı bir kere! Son haliyle ağızları bırakan Özil Plevne Marşı'yla kas yapıyor - 1. Resim

35 yaşındaki eski futbolcu'nun son haline binlerce beğeni geldi.

Mesut Özil gazı aldı bir kere! Son haliyle ağızları bırakan Özil Plevne Marşı'yla kas yapıyor - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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