Milli judocumuz Kayra Özdemir, son olimpiyat şampiyonu Akira Sone'yi yenerek yarı finale çıktı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocumuz Kayra Özdemir, kadınlar +78kg çeyrek finalinde son olimpiyat şampiyonu olan Japon Akira Sone'yi altın skorda yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, yarı finale çıktı.
Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren'i yenen Kayra Özdemir, çeyrek finalde Japon Akira Sone ile karşılaştı.
Milli sporcu, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu rakibini altın skorda yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Kayra Özdemir, yarı finalde İsrailli Raz Hershko ile karşılaşacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı