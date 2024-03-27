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Haberler > Spor > Milli maç sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi yakalayan taraftarlar protesto etti: "Büyükekşi istifa"

Milli maç sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi yakalayan taraftarlar protesto etti: "Büyükekşi istifa"

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Spor Haberleri

A Milli Takımın 6-1 kaybettiği Avusturya maçı sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'ye protesto. Maç çıkışı, taraftarın tepkisiyle karşılaşan Büyükekşi 'istifa' tezahüratları eşliğinde uzaklaştı.

Önceki akşam Avusturya'da oynanan ve A Milli Takımımızın 6-1 kaybettiği maçı, tribünden izleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, maç çıkışı Türk vatandaşlarının tepkisiyle karşılaştı.

"BÜYÜKEKŞİ İSTİFA"

Maç bitiminde eşiyle birlikte stadyum etrafında görülen Büyükekşi protestonun ortasında kaldı.

Milli maç sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi yakalayan taraftarlar protesto etti:

Sosyal medyada yayılan o görüntülerde bir taraftarında "Büyükekşi istifa, git artık" dediği duyuluyor. Taraftarların tepkisi karşısında sessiz kalan Büyükekşi, hızlıca oradan uzaklaştı. 

Düzenleyen:  - Spor
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