Mohamed Salah tarihe geçti! Liverpool, yeni sezona 3 puanla başladı

Liverpool, Premier Lig'de oynadığı yeni sezonun ilk maçında Ipswich Town'u deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Mücadelede gol sevinci yaşayan Mohamed Salah, tarihe geçerek unutulmaz bir gün geçirdi.

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Yeni teknik direktörü Arne Slot ile yeni sezona hazırlanan Liverpool, Ipswich Town deplasmanından 2-0 galip ayrılarak 3 puana uzandı.

Liverpool 60. dakikada Mohamed Salah'ın asistinde Diogo Jota ile öne geçerken, bu golden 5 dakika sonra bu kez Mohamed Salah sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, Ipswich Town'ı 2-0 mağlup ederek yeni sezona üç puanla başladı.

MOHAMED SALAH LİG TARİHİNE GEÇTİ

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'in açılış maçlarının tamamında skor katkısı (9 gol, 5 asist) verdi ve lig tarihinin ilk hafta maçlarında en çok gol atan oyuncusu oldu.

Liverpool ligde gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak. Ipswich Town ise Manchester City deplasmanına çıkacak.