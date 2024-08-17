Mohamed Salah tarihe geçti! Liverpool, yeni sezona 3 puanla başladı
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Liverpool, Premier Lig'de oynadığı yeni sezonun ilk maçında Ipswich Town'u deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Mücadelede gol sevinci yaşayan Mohamed Salah, tarihe geçerek unutulmaz bir gün geçirdi.
Yeni teknik direktörü Arne Slot ile yeni sezona hazırlanan Liverpool, Ipswich Town deplasmanından 2-0 galip ayrılarak 3 puana uzandı.
Liverpool 60. dakikada Mohamed Salah'ın asistinde Diogo Jota ile öne geçerken, bu golden 5 dakika sonra bu kez Mohamed Salah sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, Ipswich Town'ı 2-0 mağlup ederek yeni sezona üç puanla başladı.
MOHAMED SALAH LİG TARİHİNE GEÇTİ
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'in açılış maçlarının tamamında skor katkısı (9 gol, 5 asist) verdi ve lig tarihinin ilk hafta maçlarında en çok gol atan oyuncusu oldu.
Liverpool ligde gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak. Ipswich Town ise Manchester City deplasmanına çıkacak.