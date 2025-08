Mourinho'dan Feyenoord'a büyük meydan okuma: Geçen sezon gibi sürprizler olmayacak

Süper Lig'de geçtiğimiz yıl oynattığı futbol ile tartışmaların odağındaki Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi yolunda Feyenoord'a karşı büyük bir sınav verecek.

Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Hollanda ekibi Feyenoord ile oynanacak maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mourinho, büyük bir meydan okuma olacağını söyledi.

Mourinho'nun sözleri şu şekilde:

BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA OLACAK

"Feyenoord, genç ve iyi bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Bizim için büyük bir meydan okuma olacak.

VAN PERSİE'NİN TAKIMI MOTİVE ETME İŞİNİ BEN YAPMAYACAĞIM

Sorunuza cevap vermeyeceğim. Eğer cevap verirsem bu oyuncular mutlu ve motive olacak. İsmini belirtmediğim oyuncular da bana kızıp iki kat fazla motive olacak. Dolayısıyla Van Persie'nin takımı motive etme işini ben yapmayacağım.

FAVORİ DEĞİLİZ AMA...

Şansları %50-50 görüyorum. İki maç arasındaki süre bir haftadan az olacak. Biz favori değiliz ama onları da üstümüzde görmüyorum. Robin harika bir forvet oyuncusuydu. Kendisini çok iyi tanıyorum, çok genç bir teknik direktör.

MERT HAKAN HARİÇ HERKES İYİ DURUMDA

Mert Hakan hariç burada olan herkes oynayabilecek durumda. Duygusal anlamda bu durum onlar için zor değil. Skriniar, bizim için yeni bir transfer değil. Daha önce de burada oynayan bir oyuncu.

GEÇEN SEZON GİBİ SÜRPRİZLER OLMAYACAK

Geçen sezondan bu yana neyi farklı yapacağımı dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Geçen sene her şey benim için yeniydi. Bu sene beni nelerin beklediğini biliyorum. Her şey dejavu benim için. Sürprizler olmayacak."