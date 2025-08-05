Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'un ilçesinde denize girme yasağı: 5 gün sürecek!

İstanbul'un ilçesinde denize girme yasağı: 5 gün sürecek!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;un ilçesinde denize girme yasağı: 5 gün sürecek!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde denize girmek yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliği nedeniyle ilçede 5 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine! İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 06.08.2025 (Çarşamba), 07.08.2025 (Perşembe), 08.08.2025 (Cuma), 09.08.2025 (Cumartesi) ve 10.08.2025 (Pazar) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman, başlamasına kaç gün kaldı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Tunç, sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasının detaylarını paylaştı: Onlarca kişi hakkında harekete geçildi! - Gündem"Gerekli tüm adımlar atılmaktadır"'ÖSYM sisteminden adayların puanları değiştirildi' iddiasına yalanlanma - GündemDMM'den "ÖSYM' iddialarına yalanamaMahkemeden Ayşe Barım kararı - GündemMahkemeden Ayşe Barım kararıBir süredir tartışılıyordu! 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun adı resmen ilan edildi - GündemBir süredir tartışılıyordu! Komisyonun adı resmen açıklandıOrdu'da hareketli dakikalar! Yol ortasındaki valiz ekipleri harekete geçirdi - GündemYol ortasındaki valiz ekipleri harekete geçirdiTutuklanıp serbest kalmıştı! Abdurrahman Tutdere yeniden Adıyaman Belediye Başkanı oldu - GündemCHP'li başkan göreve iade edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...