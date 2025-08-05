İstanbul'un ilçesinde denize girme yasağı: 5 gün sürecek!

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine! İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 06.08.2025 (Çarşamba), 07.08.2025 (Perşembe), 08.08.2025 (Cuma), 09.08.2025 (Cumartesi) ve 10.08.2025 (Pazar) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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