Porto'nun efsane kaptanı Jorge Costa hayatını kaybetti

Portekiz ekibi Porto, takımın efsane oyuncularından Jorge Costa'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Jorge Costa aramızdan ayrıldı. Bizden biri, bir lider, bir kaptan, bir rol model. Porto'nun bir sembolü" ifadelerini kullandı.

HEM UEFA HEM DE ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI KALDIRDI

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Porto'da defans oyuncusu olarak yer alan Costa, 2003 yılında UEFA Kupası ve 2004'de UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmıştı.

2006 yılında profesyonel futbol kariyerine son veren Costa, son olarak Porto'da genel direktörlük görevinde bulundu.

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MOURİNHO: "GEÇMİŞ HİKAYEMİN BİR PARÇASI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Jorge Costa'nın ölüm haberini aldıktan sonra, "Benim ifademle takımda çöpü toplayan isimdi. Bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Vefatından dolayı çok üzgünüm. Geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil ona odaklanmak istiyorum. Çocuklarını da tanıyorum ve bu durumdan dolayı çok mutsuzum" dedi.