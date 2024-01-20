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    Nice - Bordeaux maçı öncesi holiganlar birbirine girdi, yumruklar, meşaleler havada uçuştu

    Kaynak: AA / Düzenleyen:

    Fransa'nın iki köklü kulübü Nice ile Bordeaux'u karşı karşıya getiren kupa maçı öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Stat dışında başlayan çatışmalar maç boyunca sürdü.

    Nice - Bordeaux maçı öncesi holiganlar birbirine girdi, yumruklar, meşaleler havada uçuştu
    Spor Haberleri  / AA

    Fransız takımları Nice ile Bordeaux arasındaki kupa maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.

    Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin güneyinde Bordo kentinde, OGC Nice Kulübü ve Bordeaux arasındaki Fransa Kupası son 32 turu mücadelesi öncesi iki takımın taraftarları arasında statta bilinmeyen bir nedenle kavga çıktığı kaydedildi.

    FUTBOLCUYA SİS BOMBASI ATTILAR

    Dakikalarca süren kavgaya özel polis birimi müdahale ederken, maç 5 dakika ertelendi. Olay sırasında bir futbolcuya ve Nice taraftarlarının bulunduğu alana sis bombası atıldı.

    Polisin kavga edenleri ayırmasının ardından maç başladı.

    PANKART ÇALMA GİRİŞİMİ

    Nice Kulübünden X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bordeaux taraftarlarının, Nice taraftarlarının bir afişini çalma girişimi sonrasında kavga çıktığı iddia edildi.

    Açıklamada, yetkili mercilerden olayın nedenlerinin aydınlatılması talep edilirken, Nice Kulübünün taraftarlarının maç öncesi yaşadığı saldırıyı kınadığı ifade edildi.

    Karşılaşmayı 3-2 kazanan Nice tur atladı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: AA
    NiceBordeauxLigue 1
    Haberler > Spor > Nice - Bordeaux maçı öncesi holiganlar birbirine girdi, yumruklar, meşaleler havada uçuştu
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