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Nicolo Zaniolo'ya sürpriz talip! Okan Buruk'un nihai kararı bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nicolo Zaniolo&#039;ya sürpriz talip! Okan Buruk&#039;un nihai kararı bekleniyor
Galatasaray, Nicolo Zaniolo, Aston Villa, Atalanta, Fiorentina, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüp, Şubat 2023'te bonservisine 15 milyon euro ödediği ancak sadece yarım sezon formasını giyen Nicolo Zaniolo'yı; sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiraladı. Her defasında sözleşmedeki opsiyon maddesi kullanılmayıp Galatasaray'a geri dönen İtalyan oyuncuya, yeni bir talibi çıktı.

Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, sezon öncesi hazırlık kampının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Nicolo Zaniolo hakkında nihai kararını henüz vermedi. Çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği iddia edilen İtalyan futbolcunun son talibinin, Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Benfica olduğu konuşuluyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK TEKLİFİ

Portekiz kulübünün, 26 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'a satın alma opsiyonu da içeren kiralık transfer teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Nicolo Zaniolo'ya sürpriz talip! Okan Buruk'un nihai kararı bekleniyor - 1. Resim

İLK HEDEF BONSERVİSİYLE SATMAK

Daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun, sarı-kırmızılılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin, İtalyan futbolcuyu bonservisiyle satmak istediği belirtildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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