Osimhen transferinde "özel maddeler" ortaya çıktı! 30 milyon euro ceza tehlikesi

Serbest kalma bedeli 75 milyon euro olan Victor Osimhen için tüm şartları zorlayan Galatasaray, günler sonra Napoli ile anlaşma sağladı. Kulüpler arası sözleşmeye imza atarak İtalya'ya gönderen sarı-kırmızılılar, tarihi transferi kısa sürede duyuracak. Anlaşmanın mali boyutu netlik kazanırken, "sonraki satıştan yüzde 10 pay" ve "İtalya'ya dönemez" maddeleriyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

Uzun süredir Victor Osimhen'in transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, kulüpler arası kontrata imza atarak, Napoli'ye gönderdi. İtalya ekibinin de bugün veya yarın sözleşmeyi onaylaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, bu gelişmenin ardından Nijeryalı golcünün transferini resmen açıklayacak.

75+5 MİLYON EURO BONSERVİS

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, 40 milyon euro peşinat, 2 taksit halinde 35 milyon euro ve 5 milyon euroluk bonuslar karşılığında Napoli ile anlaştı.

30 MİLYON EURO CEZA MADDESİ

Victor Osimhen, İtalya ekibi ile yapılan anlaşma gereği 2 yıl boyunca Serie A'ya dönemeyecek. 26 yaşındaki golcünün 2027'ye kadar İtalya takımlarından birine transfer olması halinde, Napoli'ye 30 milyon euroluk ceza ödenecek.

"NAPOLI İÇİN BÜYÜK ZAFER"

Anlaşmada yer alan "sonraki satıştan yüzde 10'luk pay" maddesinin de farklı bir detayı ortaya çıktı. Galatasaray, 2 yıl içinde Osimhen'i satarsa Napoli'ye satıştan yüzde 10 pay verecek. Bu süre aşılırsa, Çizme ekibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. İtalyan basınında konuyla ilgili yer alan haberde, "Bu anlaşma Napoli için büyük bir zafer oldu" ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜŞMELERİN UZAMASININ SEBEBİ

5 Temmuz'da Victor Osimhen ile anlaşan Galatasaray, Napoli'nin inadını kırmak için yoğun çaba sarf etti. İtalyan basını, Başkan De Laurentiis'in şüpheci yaklaşımı nedeniyle görüşmelerin uzadığını yazdı. Galatasaray'ın, Nijeryalı futbolcuyu alarak bir sezon sonra satmayı planlayabileceği ve bu nedenle Napoli'nin taksit konusunda 2'yi şart koştuğu belirtildi. Napoli, 2 taksitin yanı sıra hem "sonraki satıştan pay", hem de "İtalya'ya dönemez" maddelerinde ısrarcı oldu.