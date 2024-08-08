Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bu kez uyuşturucu skandalı yaşandı! Avustralyalı hokey oyuncusu Tom Craig tutuklandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yaşanan skandallar bitmek bilmiyor. Açılış töreninde yapılan LGBT propagandasıyla tüm dünyanın tepkisini çeken, olimpiyat köyünde yaşanan; kirlilik, yetersiz gıda ve sağlıksız koşullar sebebiyle sporcuları isyan noktasına getiren Paris Olimpiyatları, şimdi de uyuşturucu skandalıyla gündeme geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları rekabetten, rekorlardan çok skandallarla hatırlanacak gibi görünüyor. Açılış törenindeki LGBT propagandasıyla başlayan ve her geçen gün büyüyen skandallar zincirine şimdi de uyuşturucu skandalı eklendi.

Avustralyalı hokey oyuncusu Tom Craig, Paris'te uyuşturucu satın alırken yakalandı ve tutuklandı.

Paris Savcılığı, dün gece bir kişinin uyuşturucu alırken yakalandığını açıkladı. Tutuklanan bu ismin ise Avustralya Çim Hokeyi Takımı oyuncusu Craig olduğu duyuruldu. Uyarı aldıktan sonra serbest bırakılan Craig, herkesten özür diledi.

Ceza almayan Craig, polis bürosundan ayrılırken, "Öncelikle son 24 saat içinde yaşananlar için özür dilemek istiyorum. Korkunç bir hata yaptım. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Yaptıklarım bana aittir ve hiçbir şekilde ailemin, takım arkadaşlarımın, dostlarımın, sporumun ve Avustralya Olimpiyat Takımı'nın değerlerini yansıtmamaktadır. Hepinizi utandırdım. Gerçekten çok üzgünüm." dedi.

Craig yaptıklarının affedilmeyeceğini belirten Avustralya Olimpiyat Takımı'ndan sorumlu şef Anna Meares, oyuncunun olimpiyat köyünden taşındığını ve tüm ayrıcalıklarını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan Avustralya Çim Hokeyi Takımı, Paris'e çeyrek finalde veda etti.

OLİMPİYAT KÖYÜ'NDEKİ EKSİK VE SORUNLAR

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcu ile antrenörler, kaldıkları Olimpiyat Köyü'nde birçok sorunla karşılaştı.

Özellikle protein ağırlıklı yiyecekler ve içme suyuna erişim konusunda sorun yaşayan kafileler, zamanında beslenme ihtiyaçlarını da yoğunluk nedeniyle gideremedi.

Köydeki konforsuz yatak ve sıcaklık sorunu da sporcuların en çok şikayet ettiği konular oldu. Bazı sporcular klimaların yetersiz olmasından dolayı parklarda uyudu.

(Altın madalyalı yüzücü Thomas Ceccon, odalardaki klimaların yetersiz olmasından dolayı parkta uyumuştu)

KANADA KADIN FUTBOL TAKIMI'NIN "CASUSLUK" SKANDALI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın hemen başında, Kanada Kadın Futbol Takımı'nın "casusluk" skandalı gündemde yer bulmuştu.

Rakipleri Yeni Zelanda'nın antrenmanını insansız hava aracı (drone) ile gözetlemeye çalışan Kanada, bunun cezasını ağır ödemişti.

FIFA, bu gerekçeyle Kanada takımına 6 puan silme cezası uyguladı. Kanada Teknik Direktörü Beverly Priestman ve antrenör ekibinden 3 isme de 1'er yıl men cezası verildi.