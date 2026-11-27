UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum şehrinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Özcan, karşılaşmanın takım için milli bir mesele olduğunu vurguladı.

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Beşiktaş forması giyen Salih Özcan, Batum Stadı'nda 2-1 kazandıkları Hapoel Beer-Sheva müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKTEN YAZIK"

Maçın takım için milli bir mesele olduğunu kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, "Bu maça çok motivasyonlu geldik, özgüvenli geldik ve yendiğimiz için çok mutluyuz. Gürcistan polisi bizim taraftarlarımıza biber gazı sıkmış. Gerçekten yazık. Çok geçmiş olsun. 2-3 kişi yaralanmış. Bu galibiyet bizim için o yönden daha güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Leandro Trossard - Salih Özcan

"ÇOK GÜZEL BİR AN"

Sahada ellerinden geleni yaptıklarını belirten Salih Özcan, "Gerçekten sahada her şeyimizi verdik. Onu herkes gördü. Taraftarlar da çok destekledi. Tek bizim taraftarlarımız da desteklemedi. Galatasaray, Fenerbahçe taraftarları... Bu bizim için çok önemli, çok güzel bir an. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Milli mesele olduğu için, 3 puanla da eve dönüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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