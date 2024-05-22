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Şansal Büyüka: Fenerbahçe 6-0'dan daha anlamlı bir maç kazandı

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Fenerbahçe, Galatasaray, Şansal Büyüka, Haber

Spor Haberleri

Derbide Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kalma ihtimali yüksek görünüyor. Şansal Büyüka'nın derbiye dair yaptığı yorum gündem oldu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesi spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

343 adlı YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Şansal Büyüka, Rams Park'taki tarihi zafer için “Fenerbahçe, bana göre 6-0’lık maçtan bile daha anlamlı bir maç kazandı" yorumunda bulundu.

Dijku'un gördüğü kırmızı karta değinen Büyüka, "Sezonun en skandal kırmızı kartıyla 20. dakikadan itibaren 10 kişi oynayıp, kalecisi Livakovic’in yere dahi yatmamasıyla bu bence çok anlamlı maçtı." dedi.

Şansal Büyüka: Fenerbahçe 6-0'dan daha anlamlı bir maç kazandı - 1. Resim

ŞANSAL BÜYÜKA: 'İSMAİL KARTAL İLE DEVAM EDİYORUM...'

Bu sezon derbilerde gösterdiği performansla adından söz ettiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a özel parantez açan Şansal Büyüka, "Bu sene İsmail Kartal; Trabzonspor’u, Beşiktaş’ı, Galatasaray’ı deplasmanda yendi. Puan rekoru da kırdı. Ali Koç çıksa, 'Ben, İsmail Kartal’la devam ediyorum' derse ne olur? Aziz Yıldırım’ın Mourinho çıkışından sonra delegasyonda radikal bir değişim oldu, demiştim. Şimdi de diyorum ki derbi galibiyetinden sonra Ali Koç seçimi kazandı gibi" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan derbide etkisiz kalan Mauro Icardi'yi de yorumlayan Büyüka, "Icardi, ne zaman koşar? Önüne top attığın, sağdan-soldan top atttığın zaman koşar. Derbide, Icardi’nin önüne top atılmadı ki koşsun, Icardi’ye eli belinde maçı izlemek kaldı" görüşlerini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Spor
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