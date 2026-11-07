Selçuk İnan'dan 2-0 yorumu: İyi bir duruş sergiledik

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, deplasmanda 2-0 galip geldikleri Eyüpspor karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "İyi bir mücadele ve duruş ile maçı kazanmasını bildik" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 11'inci haftasında Kocaelispor, konuk olduğu Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü Selçuk İnan, "Eyüpspor maçının kolay olmayacağını biliyorduk. Son haftalarda çıkış aradıklarını biliyorduk. Daha agresif olacaklarını da tahmin ediyorduk. Maça iyi hazırlandık. İlk yarı neredeyse hatasız oynadık ve genel anlamda maçı çok istedik. Milli araya galibiyetle girmek bizim için önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN MAÇI DOMİNE EDECEK GÜÇTE DEĞİLİZ"

Müccadelenin ikinci yarısında daha sakin oynadıklarını aktaran 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyunun tamamını ele aldığımızdan dolayı ayrıca memnunum. İkinci yarı ofansif olamasak da rakibe de fırsat vermedik. Bütün maçı domine edecek güçte henüz değiliz. İyi bir mücadele ve duruş ile maçı kazanmasını bildik" değerlendirmesini yaptı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı - Selçuk İnan

"BİZİ DÜŞÜRECEK BİR DURUM YOK"

Milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini dike getiren Selçuk İnan, "Bir önceki milli ara 21 gündü. Bu sefer daha klasik sürede olacak. Yıllardır tartışılan bir durum, fakat biz hocalar olarak buna uymak zorundayız. Bazen hava yakalıyorsunuz ve milli ara dönemine denk geliyorsunuz. Bu dönemde böyle bir milli ara olması bize de iyi gelebilir diye düşünüyorum. Motivasyon açısından bizi düşürecek bir durum yok" dedi.

"HAYALLERİNE KAVUŞTU"

Milli davet alan yeşil-siyahlı ekibin kalecisi Serhat Öztaşdelen’i tebrik eden eski milli futbolcu, "Kocaelispor adına önemli bir olay olduğu için gurur duyuyoruz. Hepimiz adına mutluluk verici. Çok çalıştı, istedi ve hayallerine kavuştu. Sehat, iyi bir karakter. Onunla gurur duyuyorum. Yıllardır o formayı giymiş biri olarak, orada olabilmek iyi bir durum ama kalıcı olabilmek de önemli. İnşallah milli takımımızı yıllarca gururla temsil eder" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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