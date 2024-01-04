SKY Sports Yunus Emre Konak'ın Brentford'a transferini "harika çocuk" ifadesiyle duyurdu

4 Ocak 2024 21:31 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 21:44

Sivasspor altyapısından yetişip Premier League ekibi Brentford'a transfer olan 17 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak sağlık kontrolleri için Londra'ya uçtu.

Sivasspor bu transferden bonuslarla birlikte 5 milyon euro gelir elde edecek. Transferle ilgili kısa sürede resmi açıklama yapılması bekleniyor.

SKY SPORTS: HARİKA ÇOCUK

İngiltere'nin ünlü spor kanalı SKY Sports, "son dakika" olarak verdiği transfer haberinde Yunus Emre için "harika çocuk" ifadesini kullandı.

"Gelecek hafta 18 yaşına girecek olan Türkiye'nin yükselen yıldızı Brentford'la anlaştı" denilen haberde milli futbolcudan övgüyle söz edildi.

Bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yapan Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı.

1955 BATMAN BELEDİYESPOR'DA KEŞFEDİLDİ

2018 yılında 1955 Batman Belediyespor takımından Sivasspor altyapısına transfer edilen Yunus, kısa sürede teknik ekibin gözüne girdi.

Şu ana kadar 17 lig maçına çıka Yunus,1 asist yaparak 1330 dakika süre aldı. Genç yıldızla daha önce Fransız ekiplerinden Rennes de ilgilenmişti.