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    SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ EDİLDİ || Galatasaray - Fenerbahçe maçı iptal mi oldu, Galatasaray sahaya neden inmedi?

    Galatasaray - Fenerbahçe maçı iptal mi oldu, Galatasaray sahaya neden inmedi? Günlerdir beklenen Süper Kupa'nın son maçı Fenerbahçe ve Galatasaray maç hakkında son dakika gelişmeler yaşandı. Suudiler Atatürk tişörtlerini neden istemedi?

    SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ EDİLDİ || Galatasaray - Fenerbahçe maçı iptal mi oldu, Galatasaray sahaya neden inmedi?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Futbol tarihinde bir ilke imza atıldı. Galatasaray otelden çıkmadı. Stad boşaldı!! Suudiler Atatürk tişörtlerini istemedi! Sosyal medyayı sallayan engeller silsilesi kesilmedi. İşte saatler kala boş sahada Galatasaray- Fenerbahçe maçının iptal detayları...

    FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

    Turkcell Süper Kupa bu gün sahibini bulacak mı? Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ikinci kez karşı akrşıya getirecek olan maç skandalara neden oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak maçta krizler büyüdü. Galatasaray otelden hiç çıkmadı. Bunun akabinde taraftarlar stada giremedi. Çünkü Suudiler İstiklal Marşı'na izin verselerde Atatürk tişörtlerine ve sloganlarına izin vermediğini aleni duyurdu. Bu da Galatasaray takımında tepkilere neden oldu. Dursun Özbek, takımını otelden çıakrmadı bile. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: "Maçın oynanmama ihtimali, oynanma ihtimalinden daha yüksek. Şu anda oteldeyiz." Açıklamasında bulunmuştu. Dakikalar kala maç iptal oldu. Galatasaray Atatürk olmadan sahaya inmeyeceğini söyledi. 

    SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ EDİLDİ || Galatasaray - Fenerbahçe maçı iptal mi oldu, Galatasaray sahaya neden inmedi?

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray Maç IptalMaç IptalFenerbahçe
    Haberler > Spor > SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ EDİLDİ || Galatasaray - Fenerbahçe maçı iptal mi oldu, Galatasaray sahaya neden inmedi?
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