Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcıları kritik eşik noktaları konusunda uyardı. Brent petrolün 110 dolar seviyelerine gerilemesiyle dolar karşısındaki varlıklarda bir tepki alımı başladığını belirten Memiş, altın, gümüş ve borsa tarafındaki yükselişlerin kalıcılığının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Borsa İstanbul’un haftayı 12.790 puan seviyesinden, %1.30’luk bir tepki yükselişiyle tamamladığını hatırlatan Memiş, "Satışlar bitti mi?" sorusuna temkinli yaklaştı. 12.400 puan seviyesinin güçlü bir destek olarak takip edileceğini belirtti. Ons altın ve gümüşteki yükselişlerin ardından kar satışlarının gelebileceği uyarısında bulunan Memiş, "Bu fiyatlar çok kalıcı olmayabilir, tekrar bir realizasyon görebiliriz" dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN ALTIN REZERVLERİ VE SWAP AÇIKLAMASI Haftanın en çok konuşulan konularından biri olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın altın rezervlerindeki değişimine de değinen İslam Memiş, kamuoyundaki algının aksine durumun bir swap işlemi olduğunu vurguladı.

Memiş, rezervlerin dış şoklara karşı bir sigorta olduğunu ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasının doğal olduğunu belirtti.

Küresel piyasalarda savaşın getirdiği enflasyonist baskının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Memiş, Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına atıfta bulunarak dünya genelinde enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edileceğini söyledi. Fed’in %2’lik hedefinden uzaklaşarak %3 bandına razı olabileceği bir sürece girildiğini belirten Memiş, düşük faiz beklentisi içinde olanları ise şu sözlerle uyardı:

"Dünyada düşük faiz oranları beklemiyorum. Merkez bankaları faiz artırımları konusunda bu yıl da vites yükseltmeye devam edebilir. Yatırımcıların bu yeni 'makas değişikliğine' göre hamle yapmasında fayda var."

