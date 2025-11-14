Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), erkek ve kadın futbolunda 2025 yılının en iyi golleri için verilecek Puskas ve Marta ödüllerinin adaylarını açıkladı. Portekizli futbolcu Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

FIFA, erkek ve kadın futbolunda 2025 yılının en iyi golleri için verilecek Puskas ve Marta ödüllerinin adaylarını duyurdu. Kevin Rodrigues'in Trendyol Süper Lig'de 9 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçında ceza sahası dışından attığı gol, FIFA Puskas Ödülü adayları arasında yer aldı.

Rodrigues'in yanı sıra Lamine Lamine Yamal (Barcelona), Alerrandro (Vitoria), Alessandro Deiola (Cagliari), Pedro de la Vega (Seattle Sounders), Santiago Montiel (Independiente), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantia (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal) ve Rizky Ridho (Persija Jakarta), Puskas Ödülü'ne aday oldu.

Kadın futbolculara verilen Marta Ödülü'ne; Jordyn Bugg (Seattle Reign), Mariona Caldentey (Arsenal), Ashley Cheatley (Brentford), Kyra Cooney-Cross (Avustralya Milli Takımı), Jon Ryong-jong (Kuzey Kore Milli Takımı), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Hollanda Milli Takımı), Kishi Nunez (Arjantin Milli Takımı), Lizbeth Ovalle (Tigres), Ally Sentnor (ABD Milli Takımı), Khadija Shaw (Manchester City) aday gösterildi.

