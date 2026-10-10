TFF'den Montella için yeni açıklama: Veda sonrası İbrahim Hacıosmanoğlu detayı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, A Milli Takım'daki görevi sona eren teknik direktör Vincenzo Montella ile gelecek hafta yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile 9 Ekim'de yollarını ayırma kararı alan TFF, 52 yaşındaki İtalyan teknik adam hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde 4 maçı da kaybetti.

"HACIOSMANOĞLU YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK"

Futbol Federasyonu'ndan "Vincenzo Montella'ya Teşekkürlerimizle" başlığıyla yapılan bilgilendirme şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Millî Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

TFF olarak, A Millî Takım'daki görev süresi boyunca Millî Takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Millî Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir."

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