Nwakaeme’nin önerdiği genç orta saha oyuncusu Akinsanmiro için kapıyı 10 milyon avrodan açan İtalyan ekibine 5 milyon avro teklif edildi.

Oulai’yi Fiorentina’ya satan Trabzonspor orta sahaya İtalya’dan takviye hazırlığında. Hedefteki isim ise bordo mavililerin eski oyuncusu Anthony Nwakaeme’nin ısrarla alınmasını tavsiye ettiği Ebenezer Akinsanmiro. Bordo mavili yönetim güncel piyasa değeri 7 milyon avro olan ancak kulübü Inter’in 10 milyon avrodan kapıyı açtığı 20 yaşındaki orta saha için 5 milyon avro ödemeyi göze aldı.

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ÇİFT YÖNLÜ OYUNCU

Monza’nın da transfer listesinde olan ve Nijerya Millî Takımı’na da yükselen oyuncu konusunda bonservis pazarlığı devam ediyor. Orta sahada oyunu iki yönlü oynamasıyla dikkati çeken genç yıldız, ülkesinin en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor. Fırtına’nın amacı hem orta sahadaki boşluğu doldurmak hem de ilerleyen dönemde genç isimden para kazanmak.

10 GOLÜ VAR

20 yaşındaki Akinsanmiro’nun kariyerinde 117 maçta 10 gol, 7 asisti bulunuyor.

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