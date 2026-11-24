Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa'da ilk 8 için önemli avantaj elde etmeyi hedefleyen teknik direktör Thomas Reis, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i netleştiriyor.

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Trendyol Süper Lig’de 7’de 7 ile yoluna devam eden Trabzonspor’da gözler Avrupa sahnesine çevrildi. UEFA Konferans Ligi’nin 4'üncü haftasında CSKA Sofya'ya konuk olacak bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis, sahaya süreceği ilk 11’i büyük oranda belirledi.

Thomas Reis

Temsilcimizde kaleyi Andre Onana koruyacak. Savunmanın solunda Sidny Lopes Cabral, sağında Wagner Pina’nın yer alması bekleniyor. Stoper hattı ise Chibuike Nwaiwu ve Cenk Özkacar ikilisinden oluşacak.

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TRT Spor'da yer alan habere göre; bordo-mavili ekibin merkez orta sahasında Benjamin Bouchouari ve Ozan Tufan ikilisi forma giyecek. İki oyuncunun önünde Ernest Muçi görev yapacak.

Ernest Muçi

Hücum hattının sağında Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a, solunda ise Noah Saviolo’ya forma verecek Reis, ileri uçta ise Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu sahaya sürecek.

Paul Onuachu

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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