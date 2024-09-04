Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > UEFA'ya kadro bildirimine saatler kala Galatasaray 4 yıldızla görüşüyor

UEFA'ya kadro bildirimine saatler kala Galatasaray 4 yıldızla görüşüyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
UEFA&#039;ya kadro bildirimine saatler kala Galatasaray 4 yıldızla görüşüyor

Spor Haberleri

Galatasaray, bu gece UEFA'ya kadro bildirimi yapacak. Sarı-kırmızılı ekip perdenin kapanmasına saatler kala 4 futbolcu ile temas halinde. Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katarak dünyada ses getiren Cimbom; stoper, kanat ve orta arayışları doğrultusunda yoğun mesaisini sürdürüyor. İşte gündemdeki isimler...

Piyasa değeri 100 milyon Euro olan Victor Osimhen'i Napoli'den kiralayarak büyük bir sürprize imza atan Galatasaray, durmak bilmiyor. Sarı-kırmızılı takımda hareketli saatler yaşanıyor.

UEFA'ya kadro bildirimine saatler kala Galatasaray 4 yıldızla görüşüyor - 1. Resim

Avrupa kupalarına katılan takımda bu gece 01.00'e kadar UEFA'ya kadrolarını bildirmek zorunda. Daha sonra alınacak futbolcular ocak ayına kadar Avrupa'da forma giyemeyecek. Aslan, gece yarısına kadar eksiklerini tamamlamak için yoğun mesai harcayacak.

UEFA'ya kadro bildirimine saatler kala Galatasaray 4 yıldızla görüşüyor - 2. Resim

Galatasaray'ın gündeminde 4 futbolcu olduğu iddia ediliyor. İşte Sabah'ta yer alan haberin detaylar...

UEFA'ya kadro bildirimine saatler kala Galatasaray 4 yıldızla görüşüyor - 3. Resim

JHON ARIAS: Okan Buruk'un çok istediği Arias'la görüşmeler sürüyor. Fluminense forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı, sağ kanatta görev yapıyor. Arias için istenen yüksek bonservis bedelinden dolayı imzaların atılması ihtimali zayıf.

UEFA'ya kadro bildirimine saatler kala Galatasaray 4 yıldızla görüşüyor - 4. Resim

ADRIEN RABIOT: Bonservisi elinde bulunan Fransız yıldızla pazarlıklar sürüyor. Avrupa'dan istediği teklifi alamayan 29 yaşındaki orta sahaya şu ana kadar en iyi öneri sarı-kırmızılı ekipten geldi. Rabiot, Galatasaray'a bugün son kararını bildirecek.

UEFA'ya kadro bildirimine saatler kala Galatasaray 4 yıldızla görüşüyor - 5. Resim

ALEXSANDRO RIBERIO: Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ön plana çıkan ilk aday Lille forması giyen Alexsandro Riberio. 25 yaşındaki stoperin piyasa değeri ise 8 milyon euro. Aslan, Brezilyalı oyuncuyu kiralamayı düşünüyor.

UEFA'ya kadro bildirimine saatler kala Galatasaray 4 yıldızla görüşüyor - 6. Resim

FABIAN RUIZ: PSG forması giyen Fabian Ruiz de Galatasaray'ın listesinde. İspanyol orta sahanın piyasa değeri 35 milyon euro. 2027'ye kadar sözleşmesi olan 28 yaşındakş oyuncu yüksek maliyetiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Ruiz için kiralama formülü üzerinde duruyor.

UEFA'ya kadro bildirimine saatler kala Galatasaray 4 yıldızla görüşüyor - 7. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Milyonlarca çalışan merak ediyordu, belli oldu! Kıdem tazminatınızı alabilirsiniz...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aslan‘a yeni kanat! Cimbom'dan Zaha ve Kerem’in yerine yeni takviye - SporZaha ve Kerem’in yerine yeni takviyeGalatasaray'da sürpriz ayrılık! Hakim Ziyech'in yeni adresini duyurdular - SporGalatasaray'da sürpriz ayrılık! Ziyech veda ediyorTürk kadın hakem Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak - SporTürk kadın hakem Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacakTrabzonspor ayrılığı duyurdu! Trezeguet’in yeni takımı belli oldu - SporTrabzonspor ayrılığı duyurdu! İşte Trezeguet'in yeni takımıFenerbahçe, Cristian Medina için kesenin ağzını açtı! Ali Koç dev transfer için harekete geçti - SporFenerbahçe, Cristian Medina için kesenin ağzını açtıGalatasaray'dan Casemiro hamlesi! İngiliz medyası transfer gelişmesini duyurdu - SporBrezilyalı yıldızla görüşmeler başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...