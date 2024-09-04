UEFA'ya kadro bildirimine saatler kala Galatasaray 4 yıldızla görüşüyor

Galatasaray, bu gece UEFA'ya kadro bildirimi yapacak. Sarı-kırmızılı ekip perdenin kapanmasına saatler kala 4 futbolcu ile temas halinde. Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katarak dünyada ses getiren Cimbom; stoper, kanat ve orta arayışları doğrultusunda yoğun mesaisini sürdürüyor. İşte gündemdeki isimler...

Piyasa değeri 100 milyon Euro olan Victor Osimhen'i Napoli'den kiralayarak büyük bir sürprize imza atan Galatasaray, durmak bilmiyor. Sarı-kırmızılı takımda hareketli saatler yaşanıyor.

Avrupa kupalarına katılan takımda bu gece 01.00'e kadar UEFA'ya kadrolarını bildirmek zorunda. Daha sonra alınacak futbolcular ocak ayına kadar Avrupa'da forma giyemeyecek. Aslan, gece yarısına kadar eksiklerini tamamlamak için yoğun mesai harcayacak.

Galatasaray'ın gündeminde 4 futbolcu olduğu iddia ediliyor. İşte Sabah'ta yer alan haberin detaylar...

JHON ARIAS: Okan Buruk'un çok istediği Arias'la görüşmeler sürüyor. Fluminense forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı, sağ kanatta görev yapıyor. Arias için istenen yüksek bonservis bedelinden dolayı imzaların atılması ihtimali zayıf.

ADRIEN RABIOT: Bonservisi elinde bulunan Fransız yıldızla pazarlıklar sürüyor. Avrupa'dan istediği teklifi alamayan 29 yaşındaki orta sahaya şu ana kadar en iyi öneri sarı-kırmızılı ekipten geldi. Rabiot, Galatasaray'a bugün son kararını bildirecek.

ALEXSANDRO RIBERIO: Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ön plana çıkan ilk aday Lille forması giyen Alexsandro Riberio. 25 yaşındaki stoperin piyasa değeri ise 8 milyon euro. Aslan, Brezilyalı oyuncuyu kiralamayı düşünüyor.

FABIAN RUIZ: PSG forması giyen Fabian Ruiz de Galatasaray'ın listesinde. İspanyol orta sahanın piyasa değeri 35 milyon euro. 2027'ye kadar sözleşmesi olan 28 yaşındakş oyuncu yüksek maliyetiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Ruiz için kiralama formülü üzerinde duruyor.