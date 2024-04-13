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Umut Bozok, olay hareket sonrası konuştu! 'Kadro dışı bırakılsın' denmişti

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Umut Bozok, olay hareket sonrası konuştu! &#039;Kadro dışı bırakılsın&#039; denmişti

Spor Haberleri

Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok, dün akşam oynanan Sivasspor maçı öncesi teknik ekibe yaptığı hareketle gündem oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 1-0 kaybederek iç sahadaki kötü gidişatını sürdürdü.

Karşılaşma öncesi bordo mavili ekibin oyuncusu Umut Bozok'un yaptığı hareket gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan Umut'un kadro dışı bırakılması yönünde çağrıda bulunuldu.

Daha önce takımdan ayrılacağı öne sürülen ve kadro dışı kalan 27 yaşındaki futbolcu affedilerek geri dönmüştü.

Umut Bozok, olay hareket sonrası konuştu! 'Kadro dışı bırakılsın' denmişti - 1. Resim

UMUT BOZOK'TAN AÇIKLAMA

Trabzonsporlu Umut Bozok, gündem olan davranışı sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kendisinin yanlış anlaşıldığını aktaran Bozok, şöyle konuştu:

Sivasspor ile oynadığımız maç öncesi takım arkadaşlarımla aramızdaki şakanın çarpıtılarak farklı şekilde servis edildiğini büyük bir şaşkınlıkla takip etmekteyim.

Arkadaşımlarımla şakalaşırken, ortaya çıkan bu görüntüden dolayı üzüntümü belirtirken, taraftarlarımızın da hayal ürünü teorilerle kamuoyunu farklı şekilde yönlendirmeye çalışan bu tarz yorumlara itibar etmemesini dilerim.

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