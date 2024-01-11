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    Yunus Emre Konak resmen Brentford'da! Sivasspor rekor bonservis kazandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Premier League ekibi Brentford, Yunus Emre Konak transferini açıkladı. Sivasspor'un alt yapıdan yetişen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kırmızı-Beyazlılar'ın tarihindeki en pahalı futbolcu satışı oldu.

    Yunus Emre Konak resmen Brentford&#039;da! Sivasspor rekor bonservis kazandı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sivasspor’un 17’lik yıldızı Yunus Emre Konak Süper Lig'de en az 1000 dakika süre alan oyuncular içinde maç başına 1.83 ile en fazla top kazanan isimlerden birisi oldu, Avrupa’ya da damga vurdu.

    Premier League ekiplerinden Brentford'un radarına takılan Batmanlı genç yetenek, yeni takımına imzayı attı. Londra ekibi bu transfer için Sivasspor'a 4.5 milyon euro bonservis ödedi.

    Bu transfer Yiğidolar'ın tarihindeki en pahalı futbolcu satışı oldu.

    SERVET ÇETİN'E TEŞEKKÜR

    Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Sivasspor Futbol Akademi'de yetişerek a takımımıza yükselen genç futbolcumuz Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu. 12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak'ın transferi için Brentford ile anlaşmaya varıldı.

    Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yunus Emre'nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve a takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin'e teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Yunus Emre.”

    Yunus Emre Konak resmen Brentford'da! Sivasspor rekor bonservis kazandı

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SivassporBrentfordPremier League
    Haberler > Spor > Yunus Emre Konak resmen Brentford'da! Sivasspor rekor bonservis kazandı
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