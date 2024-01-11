Yunus Emre Konak resmen Brentford'da! Sivasspor rekor bonservis kazandı

11 Ocak 2024 20:15 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 20:29

Sivasspor’un 17’lik yıldızı Yunus Emre Konak Süper Lig'de en az 1000 dakika süre alan oyuncular içinde maç başına 1.83 ile en fazla top kazanan isimlerden birisi oldu, Avrupa’ya da damga vurdu.

Premier League ekiplerinden Brentford'un radarına takılan Batmanlı genç yetenek, yeni takımına imzayı attı. Londra ekibi bu transfer için Sivasspor'a 4.5 milyon euro bonservis ödedi.

Bu transfer Yiğidolar'ın tarihindeki en pahalı futbolcu satışı oldu.

SERVET ÇETİN'E TEŞEKKÜR

Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sivasspor Futbol Akademi'de yetişerek a takımımıza yükselen genç futbolcumuz Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu. 12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak'ın transferi için Brentford ile anlaşmaya varıldı.

Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yunus Emre'nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve a takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin'e teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Yunus Emre.”