600 km menzil, 10 dakikada şarj! Peugeot RCZ elektrikli konseptle geri döndü
Peugeot, RCZ Vision konseptiyle sportif coupe tasarımını elektrikli geleceğe taşıyor. Yaklaşık 493 HP güç sunan konsept için 600 kilometreye kadar menzil ve yüzde 10’dan yüzde 80’e 10 dakikada şarj açıklanırken katı hal batarya ve 1.000 voltluk elektrik mimarisi öne çıkıyor.
Peugeot’nun kendine özgü tasarımıyla hafızalarda yer edinen RCZ modeli, Paris Otomobil Fuarı’nda RCZ Vision adlı elektrikli konseptle yeniden sahneye çıktı. Orijinal modelin karakteristik çizgilerini yeni teknolojilerle buluşturan otomobil, markanın gelecekteki tasarım ve sürüş anlayışına ışık tutuyor.
RCZ Vision, şimdilik bir seri üretim modelinden çok, Peugeot’nun gelecek planlarını yansıtan bir konsept niteliğinde.
RCZ’NİN KARAKTERİSTİK TAVANI YENİDEN YORUMLANDI
Alçak gövde, belirgin omuz çizgileri ve geniş cam tavan, RCZ Vision’ın sportif görünümünü şekillendiriyor. Peugeot’nun “Feline Future” adını verdiği tasarım anlayışında, markayla özdeşleşen üç pençeli aydınlatma imzası yatay bir düzenle karşımıza çıkıyor. Ön tamponda ise küçük deliklerle oluşturulan RCZ grafiği yer alıyor.
Orijinal RCZ’nin çift kubbeli tavanına gönderme yapan cam yapı, ince tavan kemerleriyle tamamlanıyor. Önde 21, arkada 22 inçlik dövme alüminyum jantlar kullanılıyor. Aktif arka spoyler ise otomobil durduğunda gizleniyor, sürüş sırasında açılıyor.
KATI HAL BATARYAYLA 600 KİLOMETREYE KADAR MENZİL
STLA One temelli konseptte, Factorial Energy ile geliştirilen katı hal batarya hücreleri kullanılıyor. Batarya paketinin yalnızca 110 milimetre kalınlığında olması, otomobilin alçak tavan çizgisinin korunmasına katkı sağlıyor.
Yaklaşık 493 HP gücündeki RCZ Vision için 600 kilometreye kadar menzil açıklanıyor. Enerji tüketiminde ise 100 kilometrede 11,5 kWh seviyesi hedefleniyor.
Bu değerler, konsept için paylaşılan teknik verileri ve hedefleri yansıtıyor.
KATI HAL BATARYAYLA 600 KİLOMETREYE KADAR MENZİL
STLA One temelli konseptte, Factorial Energy ile geliştirilen katı hal batarya hücreleri kullanılıyor. Batarya paketinin yalnızca 110 milimetre kalınlığında olması, otomobilin alçak tavan çizgisinin korunmasına katkı sağlıyor.
Yaklaşık 493 HP gücündeki RCZ Vision için 600 kilometreye kadar menzil açıklanıyor. Enerji tüketiminde ise 100 kilometrede 11,5 kWh seviyesi hedefleniyor.
Bu değerler, konsept için paylaşılan teknik verileri ve hedefleri yansıtıyor.
YÜZDE 10’DAN YÜZDE 80’E 10 DAKİKADA ŞARJ
RCZ Vision’ın dikkat çeken özelliklerinden biri de 1.000 voltluk elektrik mimarisi. Peugeot, bu altyapıyla bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa 10 dakikada ulaşabildiğini belirtiyor.
Böylece konsept, menzil kadar şarj molalarının kısaltılmasına odaklanan teknolojileriyle de öne çıkıyor.
YUVARLAK DİREKSİYONUN YERİNİ HYPERSQUARE ALIYOR
Kokpitte geleneksel yuvarlak direksiyonun yerini Hypersquare adlı kumanda alıyor. Elektronik yönlendirme sistemi sayesinde direksiyon kumandası ile tekerlekler arasında mekanik bağlantı bulunmuyor.
Konseptte elektronik fren kumandası da kullanılıyor. Bu sistemle, frenleme sırasında enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif frenlemenin daha uyumlu çalışması amaçlanıyor.
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN EKRANLAR, FİZİKSEL KUMANDALAR
Yeni i-Cockpit düzeninde şeffaf ekranlar öne çıkıyor. Sürücü, görüntülenen bilgileri kişiselleştirebiliyor ve merkez ekranı tamamen kapatabiliyor. Temel sürüş bilgileri ise direksiyonun üzerindeki gösterge alanında kalıyor.
Klima ve sürüş modu gibi işlevlerde fiziksel kumandalar korunuyor. Böylece kabindeki dijital yapı, doğrudan erişilebilen kontrollerle tamamlanıyor.
Dört kişilik iç mekânda, arka koltukların iki yetişkinin kullanımına uygun olduğu belirtiliyor. Katlanabilen arka koltuk sırtlıkları da bagaj alanının daha esnek kullanılmasını sağlıyor.
SERİ ÜRETİM KARARI YOK, TEKNOLOJİLERİ GELECEK MODELLERE TAŞINACAK
RCZ Vision için henüz satış tarihi ve fiyat açıklanmış değil. Konseptin RCZ adıyla seri üretime geçip geçmeyeceği de netlik kazanmış değil.
Buna karşılık Hypersquare direksiyonun yeni nesil E-208’de kullanılması planlanıyor. RCZ Vision’ın tasarım ayrıntıları ve elektronik sistemlerinin de Peugeot’nun gelecek modellerine yön vermesi bekleniyor.
RCZ’nin üretime dönüşü belirsizliğini korurken konseptte sergilenen teknolojilerin markanın yeni otomobillerine taşınması hedefleniyor.