600 km menzil, 10 dakikada şarj! Peugeot RCZ elektrikli konseptle geri döndü

SERİ ÜRETİM KARARI YOK, TEKNOLOJİLERİ GELECEK MODELLERE TAŞINACAK

RCZ Vision için henüz satış tarihi ve fiyat açıklanmış değil. Konseptin RCZ adıyla seri üretime geçip geçmeyeceği de netlik kazanmış değil.

Buna karşılık Hypersquare direksiyonun yeni nesil E-208’de kullanılması planlanıyor. RCZ Vision’ın tasarım ayrıntıları ve elektronik sistemlerinin de Peugeot’nun gelecek modellerine yön vermesi bekleniyor.

RCZ’nin üretime dönüşü belirsizliğini korurken konseptte sergilenen teknolojilerin markanın yeni otomobillerine taşınması hedefleniyor.