Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Lüks otomobil pazarı ise yılın ilk yarısında yüzde 58,9 azalırken ultralüks ve super sport modellerde düşüş yüzde 40,6. Geçen yılın ilk yarısında 8 bin 144 lüks otomobil satılırken, bu yılın aynı döneminde 3 bin 346 adet satış gerçekleşirken, söz konusu dönemde E segmentinde liderliği 774 adetle Mercedes-Benz E serisi ile göğüsledi. Sıralamada BMW 5 serisi 757 adetle ikinci, Audi A6 da 634 adetle üçüncü oldu. Aston Martin, Bentley, Ferrari ve Lamborghini gibi markalar ise belli modellerde sadece bir adetlik satışla dönemi kapatan markalar oldu.