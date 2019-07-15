Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

ÖTV ve KDV indiriminin devamı konusunda beklenen açıklama Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’den geldi. Uygulamanın sona erdiğini ve senenin devamında uzatılmayacağını belirten Yenigün “Vergi indirim sürelerinin uzatılması veya kademeli olarak düşürülmesi konusunda talepte bulunduk. Ancak bu indirimlerin devam etmeyeceği bilgisini aldık. Otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren bayiler, distribütörler, ana ve yan sanayi firmaları olarak yılın ikinci yarısında mevcut ÖTV ve KDV oranlarıyla faaliyetlerimizi en az zararla sürdürmeye gayret ederken devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarın canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin ihracat, üretim ve istihdam performansı açısından en fazla katma değer oluşturan sanayii konumunda olan otomotiv için son derece hayati olan bu destekler gerek sektörümüz gerek ülkemiz için kritik önem taşımaktadır. 32 milyar doların üzerinde ihracatla Türkiye’ye en büyük katma değeri sağlayan sanayi kolu otomotivin, destek konusu kritik öneme sahip. Bu desteğin adı da son dönemde ÖTV ve KDV idi. İçinden geçmekte olduğumuz ekonomik hareketlilik sürecinde Hükûmetimiz ve Sayın Bakanlarımız bizlere çok önemli desteklerde bulundular. Geçtiğimiz senenin kasım ayından bu yana pazardaki ciddi daralmayı yavaşlatan vergi paketinin ticari faaliyetlerin sürdürülmesi adına önemli derecede faydası oldu” diye konuştu.