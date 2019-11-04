Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bu açıklamanın hemen ardından Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan kurulacak tesis için talip oldu. Avrupa’da konuyla ilgili son yayınlanan haberlerde Volkswagen'in bu yatırımına işçi temsilcilerinin karşı çıktığı ve vetoya hazırlandığı iddia edildi. Buna göre işçi temsilcileri Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı çıktığı için 15 Kasım’da gerçekleşecek toplantıda yatırım kararını veto edecek. Öte yanda Volkswagen’in Küresel İş Konseyi Başkanı ve Denetim Kurulu üyesi Bernd Osterloh konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Net bir şekilde belirtmek istiyorum. Türkiye politik amaçlarına güç kullanarak ulaşmak istediği sürece, işçi temsilcileri yatırım kararına karşı çıkacak” ifadelerini kullandı. Yaşanan bu enteresan gelişmelerin ardından Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis ERT devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada VW’nin yeni fabrikasıyla ilgilendiklerini kamuoyu ile paylaştı. Sürecin nasıl son bulacağı merakla bekleniyor.