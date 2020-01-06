Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2017 yılında 1 milyon baraja yükselen otomotiv toplam satışları, 2018 yılını ise 620 bin adetlik perakende satışla kapatmıştı. Otomotiv Distribütörleri Derneğinin yayınladığı yıl sonu raporuna göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 23 azalarak 2019’u toplamda 479.060 adet satışla kapattı. Öte yandan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin 2019 yılının tamamında ihracatı 30,6 milyar dolar oldu. Sektör, 2019 yılında bugüne kadarki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşırken, aylık bazda da 2,55 milyar dolar ihracat ortalamasına ulaştı. Bu sayede otomotiv, 2019 yılı ihracat performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14. kez ihracat şampiyonu olmayı başardı.

EN ÇOK SATAN İLK 5 BİNEK MARKA:

1.RENAULT: 60.668

2.FIAT: 57.151

3.VW: 38.820

4.TOYOTA: 23.362

5.PEUGEOT: 23.057

EN ÇOK SATAN İLK 5 HAFİF TİCARİ MARKA:

1.FORD: 31.405

2.FIAT: 19.090

3.VW: 9.676

4.PEUGEOT: 5.804

5.MERCEDES: 5.074