Opel station wagon segmentini bırakmıyor: Elektrikli STX Concept tanıtıldı
Opel, station wagon gövde tipini elektrikli geleceğe taşıyan STX Concept’i tanıttı. Dört tekerlekten çekişli konsept alçak gövdesi, hareketli aerodinamik parçaları ve yeniden yorumlanan Vizor ön tasarımıyla markanın gelecek modellerine yön verecek.
SUV’ların yaygınlaşmasına rağmen Opel, station wagon otomobillerden vazgeçmediğini Paris Otomobil Fuarı’nda gösterdi. Açılımı “Sports Tourer eXperimental” olan STX Concept, geniş yükleme alanını sportif bir görünüm ve elektrikli güç aktarma sistemiyle birleştiriyor. Konsept, Opel’in gelecekteki tasarım anlayışına ilişkin ipuçları da taşıyor.
VIZOR ÖN TASARIMI DAHA BELİRGİN HALE GELDİ
STX’in ön bölümünde Opel’in Vizor adını verdiği tasarımın yeni yorumu bulunuyor. Farları ve marka logosunu bir araya getiren bu alan, daha yüksek ve belirgin bir yüzey olarak hazırlanmış. Dış kenarlardaki eğimli ışık çizgileri merkeze yaklaştıkça seyrekleşirken aydınlatılmış Opel logosu tasarımın odak noktasını oluşturuyor.
Elektrikli altyapıya rağmen uzun tutulan kaput, otomobilin geleneksel sportif oranlarını koruyor. Alçak tavan, geniş çamurluklar ve kısa gövde çıkıntıları da STX’in yere yakın görünümünü güçlendiriyor.
DİK ARKA CAM VE GENİŞ YÜKLEME ALANI
Arka tasarımda kalın C sütunları ve dik konumlandırılmış cam dikkat çekiyor. Tavanın arkaya doğru fazla alçalmaması, bagaj bölümündeki kullanılabilir alanı korumaya yardımcı oluyor.
İnce aydınlatma çizgileri ve ortadaki ışıklı OPEL yazısı, ön bölümdeki görsel düzeni arkaya taşıyor. Geleneksel yan aynaların yerini ise kameralar alıyor.
HAREKETLİ PARÇALARLA HAVA DİRENCİ AZALTILIYOR
Opel, STX’in aerodinamik yapısını özellikle uzun yol verimliliği ve yüksek hız kararlılığı için geliştirdiğini belirtiyor. Sürüş koşullarına göre hareket eden arka parçalar, hava akışını düzenliyor.
Uygun hızlarda arka bölümün altından difüzör elemanları uzanırken tekerleklerin gerisindeki dikey parçalar da dışarı doğru açılıyor.
DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ VE 200 KM/S’NİN ÜZERİNDE HIZ
STX Concept, tamamen elektrikli güç aktarma sistemi ve dört tekerlekten çekişle hazırlanmış. Opel, azami hızın 200 km/s’nin üzerinde olduğunu açıklıyor. Ancak motor gücü, batarya kapasitesi, menzil ve şarj süresi henüz paylaşılmış değil.
70 YILI AŞAN STATION WAGON GEÇMİŞİ
Opel’in bu gövde tipindeki geçmişi, 1953’te tanıtılan Olympia Rekord Caravan’a uzanıyor. Ardından Kadett Caravan ve günümüzdeki Astra Sports Tourer gibi modeller geldi. STX, bu çizginin elektrikli dönemde nasıl devam edebileceğini gösteriyor.
Opel CEO’su Florian Huettl, konseptteki bazı tasarım unsurlarının gelecekteki seri üretim modellerinde görüleceğini belirtiyor.