Opel station wagon segmentini bırakmıyor: Elektrikli STX Concept tanıtıldı

VIZOR ÖN TASARIMI DAHA BELİRGİN HALE GELDİ

STX’in ön bölümünde Opel’in Vizor adını verdiği tasarımın yeni yorumu bulunuyor. Farları ve marka logosunu bir araya getiren bu alan, daha yüksek ve belirgin bir yüzey olarak hazırlanmış. Dış kenarlardaki eğimli ışık çizgileri merkeze yaklaştıkça seyrekleşirken aydınlatılmış Opel logosu tasarımın odak noktasını oluşturuyor.

Elektrikli altyapıya rağmen uzun tutulan kaput, otomobilin geleneksel sportif oranlarını koruyor. Alçak tavan, geniş çamurluklar ve kısa gövde çıkıntıları da STX’in yere yakın görünümünü güçlendiriyor.

DİK ARKA CAM VE GENİŞ YÜKLEME ALANI

Arka tasarımda kalın C sütunları ve dik konumlandırılmış cam dikkat çekiyor. Tavanın arkaya doğru fazla alçalmaması, bagaj bölümündeki kullanılabilir alanı korumaya yardımcı oluyor.

İnce aydınlatma çizgileri ve ortadaki ışıklı OPEL yazısı, ön bölümdeki görsel düzeni arkaya taşıyor. Geleneksel yan aynaların yerini ise kameralar alıyor.