Sıfır otomobilde Kasım kampanyaları! Logan 1 milyon 328 bin TL, Corolla’da 791 bin TL’ye varan indirim

KIA SELTOS’UN ÜÇ DONANIMINDA DA İNDİRİM VAR

Kia, Türkiye’de satışa sunduğu Seltos’un üç donanımını da Kasım kampanyasına aldı. En yüksek indirim Cool versiyonunda. Liste fiyatı 2 milyon 549 bin TL olan versiyon, 300 bin TL indirimle 2 milyon 249 bin TL’ye satılıyor. Elegance ve X-Line donanımlarına ise 250’şer bin TL indirim uygulanıyor.



Sportage Live, 150 bin TL indirimle 2 milyon 99 bin TL’den satışa sunuluyor. Sportage GT-Line 4x4’te ise indirim 250 bin TL’ye ulaşıyor ve kampanyalı fiyat 3 milyon 250 bin TL oluyor.



Kia’nın elektrikli modellerinden EV2’nin kampanyalı fiyatı 1 milyon 749 bin TL’den başlıyor. Elegance Long Range versiyonunda 100 bin TL indirimle fiyat 2 milyon 99 bin TL’ye iniyor. Markanın giriş seviyesi Picanto Feel ise 1 milyon 460 bin TL liste fiyatını koruyor.