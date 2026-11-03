Sıfır otomobilde Kasım kampanyaları! Logan 1 milyon 328 bin TL, Corolla’da 791 bin TL’ye varan indirim
Otomobil markaları Kasım 2026 fiyat listelerini açıkladı. Dacia Logan’ın kampanyalı fiyatı 1 milyon 328 bin TL’ye inerken Toyota Corolla’da indirim 791 bin TL’ye ulaştı. Kia, Seltos’un üç donanımında da indirim uygularken BYD Seal’in fiyatı 305 bin TL’lik kampanyayla düştü. Tesla ise Model Y fiyatlarını sabit tuttu. İşte 8 markanın Kasım fiyatları ve model model öne çıkan kampanyalar...
TOYOTA’DA COROLLA 2 MİLYON TL’NİN ALTINDA
Toyota’nın Kasım kampanyasında Corolla Vision Plus, 2 milyon 545 bin 500 TL’lik liste fiyatı üzerinden 580 bin 500 TL indirimle 1 milyon 965 bin TL’ye satılıyor. Corolla ailesindeki en yüksek indirim ise Flame X-Pack versiyonunda. Bu versiyonun kampanyalı fiyatı 791 bin TL indirimle 2 milyon 335 bin TL oldu.
Hibrit modellerde C-HR Hybrid Flame, 569 bin TL indirimle 2 milyon 290 bin TL’ye satılıyor. Modelin kampanyalı fiyatı ekim ayına göre de 110 bin TL düştü. Corolla Cross Hybrid Flame ise 514 bin TL indirimle 2 milyon 899 bin TL’ye alınabiliyor.
Toyota’nın Kasım listesindeki en büyük indirim Land Cruiser Prado’ya uygulandı. 19 milyon 995 bin TL liste fiyatına sahip model, 4 milyon 995 bin TL indirimle 15 milyon TL’ye satılıyor.
DACIA’DA LOGAN 1 MİLYON 328 BİN TL, SANDERO 1 MİLYON 390 BİN TL
Dacia’nın Kasım kampanyasında Logan Essential, 1 milyon 470 bin TL’lik liste fiyatı üzerinden 142 bin TL indirimle 1 milyon 328 bin TL’ye satılıyor. Logan’ın Expression Eco-G otomatik versiyonunda kampanyalı fiyat 1 milyon 615 bin TL, Journey Eco-G otomatikte ise 1 milyon 690 bin TL.
Sandero Expression’da ekim ayında başlayan 70 bin TL’lik indirim kasımda da sürüyor. Liste fiyatı 1 milyon 460 bin TL olan modelin kampanyalı fiyatı 1 milyon 390 bin TL. Sandero Stepway Expression Eco-G otomatik ise 1 milyon 630 bin TL’ye satılıyor.
Dacia’nın yedi koltuklu seçeneği Jogger Extreme TCe 110, 100 bin TL indirimle 1 milyon 550 bin TL’ye alınabiliyor. Yedi koltuklu Extreme Eco-G otomatik versiyonun kampanyalı fiyatı ise 1 milyon 830 bin TL.
RENAULT BOREAL’DE 139 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM
Renault, Türkiye’de üretilen Boreal’in iki donanımında Kasım kampanyasını sürdürüyor. Evolution versiyonu 110 bin TL indirimle 2 milyon 269 bin TL’ye satılıyor. Liste fiyatı 2 milyon 899 bin TL olan Techno versiyonunun kampanyalı fiyatı ise 139 bin TL indirimle 2 milyon 760 bin TL.
Markanın Yeni Clio modelinde Evolution Plus versiyonu 1 milyon 830 bin TL, Esprit Alpine ise 2 milyon 35 bin TL liste fiyatıyla satışta. Megane Sedan fiyatları ekim ayına göre değişmedi. Touch 1.3 TCe versiyonu 1 milyon 841 bin TL’den, aynı donanımın otomatik versiyonu ise 2 milyon 199 bin TL’den başlıyor.
TESLA MODEL Y’NİN KASIM FİYATLARI SABİT KALDI
Tesla, Model Y’nin Türkiye fiyatlarını kasım ayında değiştirmedi. Arkadan çekişli giriş versiyonu 2 milyon 474 bin 985 TL seviyesinde kaldı. Daha uzun menzilli Premium Long Range versiyonunda fiyat arkadan çekişli model için 3 milyon 906 bin TL, dört çeker model için 4 milyon 620 bin TL.
Serinin en üstündeki Model Y Performance ise 4 milyon 966 bin 500 TL fiyatla listeleniyor. Araçların tahmini teslimat dönemi olarak Şubat–Mart 2027 gösteriliyor. Tesla’nın FSD aboneliğinin aylık ücreti de 4 bin 990 TL seviyesinde kaldı.
BYD’NİN KASIM LİSTESİNDE İKİ MODEL VAR, SEAL’DE 305 BİN TL İNDİRİM
BYD’nin ekim listesinde yer alan Sealion, kasım listesinde yer almadı. Markanın Türkiye fiyat listesinde Seal ve Tang olmak üzere iki model bulunuyor. İki modelin de liste fiyatı ekim ayına göre değişmedi.
Dört çeker Seal Excellence, 305 bin TL indirimle 3 milyon 772 bin TL’ye satılıyor. Elektrikli sedanın liste fiyatı 4 milyon 77 bin TL. Markanın diğer modeli olan Tang Flagship ise 5 milyon 418 bin TL liste fiyatıyla satışta.
HONDA HR-V’DE KAMPANYA SÜRÜYOR, FİYAT 2 MİLYON 600 BİN TL
Honda, kasım ayında liste fiyatlarını sabit tutarken HR-V’nin iki hibrit versiyonunda kampanyayı sürdürdü. Elegance donanımı, 2 milyon 820 bin TL’lik liste fiyatı üzerinden 220 bin TL indirimle 2 milyon 600 bin TL’ye satılıyor.
Advance versiyonunda ise 195 bin TL indirim uygulanıyor. Bu donanımın liste fiyatı 2 milyon 965 bin TL, kampanyalı fiyatı 2 milyon 770 bin TL. Markanın diğer hibrit modellerinden Jazz Crosstar 2 milyon 665 bin TL, ZR-V Advance ise 5 milyon 530 bin TL liste fiyatıyla satışta.
JEEP AVENGER’DA 249 BİN 450 TL’YE VARAN İNDİRİM
Jeep’in Kasım listesinde Avenger ailesindeki en yüksek indirim Yeni Avenger e-Hybrid Summit’te. Liste fiyatı 2 milyon 589 bin TL olan hibrit model, 249 bin 450 TL indirimle 2 milyon 339 bin 550 TL’ye satılıyor.
Elektrikli seçeneklerde Avenger Elektrik Summit, 220 bin TL indirimle 2 milyon 136 bin TL’ye alınabiliyor. Yeni Avenger Elektrik Summit’in kampanyalı fiyatı ise ekim ayına göre 20 bin TL artarak 2 milyon 325 bin TL’ye çıktı.
Jeep, Compass Limited’de de 200 bin TL indirim uyguluyor. Liste fiyatı 3 milyon 83 bin TL olan modelin kampanyalı fiyatı 2 milyon 883 bin TL.
KIA SELTOS’UN ÜÇ DONANIMINDA DA İNDİRİM VAR
Kia, Türkiye’de satışa sunduğu Seltos’un üç donanımını da Kasım kampanyasına aldı. En yüksek indirim Cool versiyonunda. Liste fiyatı 2 milyon 549 bin TL olan versiyon, 300 bin TL indirimle 2 milyon 249 bin TL’ye satılıyor. Elegance ve X-Line donanımlarına ise 250’şer bin TL indirim uygulanıyor.
Sportage Live, 150 bin TL indirimle 2 milyon 99 bin TL’den satışa sunuluyor. Sportage GT-Line 4x4’te ise indirim 250 bin TL’ye ulaşıyor ve kampanyalı fiyat 3 milyon 250 bin TL oluyor.
Kia’nın elektrikli modellerinden EV2’nin kampanyalı fiyatı 1 milyon 749 bin TL’den başlıyor. Elegance Long Range versiyonunda 100 bin TL indirimle fiyat 2 milyon 99 bin TL’ye iniyor. Markanın giriş seviyesi Picanto Feel ise 1 milyon 460 bin TL liste fiyatını koruyor.