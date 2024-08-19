Yeni Chery Tiggo 4 Pro (2024) özellikleriyle dikkat çekiyor! Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

Chery tarafından fiyat ve performans aracı olarak duyurulan Tiggo4 Pro Mart 2024 itibariyle Türkiye'ye geldi. Tiggo7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5 modellerinin ardından Chery, küçük SUV sınıfında Tiggo4 Pro (2024)'ü piyasaya sürüyor. Peki, yeni Chery Tiggo 4 Pro fiyatları ne kadar, özellikleri neler? İşte tüm detaylar.

Uygun fiyatı ve performans özellikleriyle dikkat çeken Tiggo4 Pro (2024), Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5 gibi diğer Chery modellerinin ardından piyasaya sürüldü.

TİGGO 4 PRO HANGİ PAKETLERE SAHİP?

Chery’nin B-SUV kategorisindeki yeni modeli Tiggo 4 Pro, Türkiye pazarında şu paketleri satışa sunması bekleniyor;

Yeni Chery Tiggo4 Pro Urban modeli

Yeni Chery Tiggo4 Pro Comfort modeli

Yeni Chery Tiggo4 Pro Elite modeli

Şık tasarımı, yüksek performansı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken Tiggo 4 Pro, geniş ızgara yapısı ve LED aydınlatmalarıyla öne çıkıyor. Aracın ön tarafındaki yıldız desenli tasarım, markanın imzası haline gelmiş durumda. Arka tarafta ise 3D içi ışık bandıyla aydınlatılmış arka lambalar ve krom detaylar bulunuyor.

Tiggo 4 Pro, kaliteli döşemelerle donatılmış siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu modern bir iç mekana sahip. Araçta 10,25 inçlik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunarken, sürücü bölümünde 7 inçlik dijital gösterge ekranı bulunuyor. Şık ve minimalist 4 kollu direksiyon, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi özellikler de kullanıcı deneyimini artırıyor.

CHERY TİGGO 4 PRO (2024) MOTOR SEÇENEKLERİ NELER?

Tiggo 4 Pro, 1.5 litrelik motor seçenekleriyle geliyor. Urban ve Comfort paketlerinde yer alan motor, 110 beygir güç ve 138 Nm tork üretiyor. Elite paketinde ise 150 beygir güç ve 210 Nm tork üreten 1.5L turbo beslemeli motor bulunuyor. Aracın manuel ve CVT şanzıman seçenekleri mevcut olup, Elite paketinde sadece 9 ileri otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor.

CHERY TİGGO 4 PRO (2024) NE KADAR?

Henüz Türkiye'de Chery Tiggo 4 Pro'nun kesin fiyatları açıklanmadı. Ancak diğer Chery modellerine bakarak, Tiggo 4 Pro'nun uygun fiyatlı B-SUV modellerinden biri olması bekleniyor. Urban, Comfort ve Elite paketleriyle sunulacak olan Tiggo 4 Pro'nun fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için Chery bayileri ile iletişime geçebilirsiniz.

CHERY TİGGO 4 PRO (2024) TÜRKİYE PAZARINDA NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Chery Tiggo 4 Pro'nun Mart ilaNisan 2024 arasında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Otomotiv dünyasında büyük bir ilgiyle takip edilen bu model, Türkiye'de Kıyı Motorlu Araçlar plazalarında satışa sunulacak.

CHERY TİGGO 4 PRO (2024) TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Yeni Chery Tiggo 4 Pro, B-SUV segmentinde uygun fiyatı, şık tasarımı ve yüksek performansıyla Türkiye’deki otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Türkiye pazarında ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatlarının ne olacağı merakla bekleniyor. Detaylı bilgi ve satın alma için Chery bayileriyle iletişime geçebilir, bu yeni modeli yakından inceleyebilirsiniz.