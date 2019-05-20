Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin merkezli teknoloji ve akıllı telefon üretimi yapan Huawei şirketini ‘kara listeye’ almasının ardından, Google’ın Huawei ile ilişkisinin kesildiği duyuruldu. Hali hazırda kullanılan Huawei cihazların bu gelişmeden etkilenmeyeceği belirtilirken; yeni çıkacak olan Huawei akıllı telefonların, Youtube, Google Maps gibi uygulamalara erişiminin kapatılacağı duyuruldu.

Yerel medya, Huawei’nin CEO’su Ren Zhengfei’in yaptığı açıklamada, “Zaten böyle bir duruma hazırdık” dediği belirtildi.