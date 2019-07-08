Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu doğrultuda 2016 yılında Wikipedia’nın yerine güvenilir bir kaynak oluşturulması için komisyon oluşturuldu. Komisyonun başına Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey Prikhodko getirildi. 3 yıldır çalışma halinde bulunan komisyon son taslağı tamamlayarak fiili harekete geçti. Buna göre Rusya, Wikipedia’ya alternatif olacak olan dijital ansiklopediyi yayına sokacak. Rusya’ya dair tüm bilgilerin yer alacağı dijital ansiklopedinin kuruluşu için fiili çalışmaların başlatıldığı öğrenilirken, kurulan internet sitesinde test yayınları gerçekleştirildiği