Bu doğrultuda 2016 yılında Wikipedia’nın yerine güvenilir bir kaynak oluşturulması için komisyon oluşturuldu. Komisyonun başına Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey Prikhodko getirildi. 3 yıldır çalışma halinde bulunan komisyon son taslağı tamamlayarak fiili harekete geçti. Buna göre Rusya, Wikipedia’ya alternatif olacak olan dijital ansiklopediyi yayına sokacak. Rusya’ya dair tüm bilgilerin yer alacağı dijital ansiklopedinin kuruluşu için fiili çalışmaların başlatıldığı öğrenilirken, kurulan internet sitesinde test yayınları gerçekleştirildiği
Wikipedia'ya alternatif geliyor
08.07.2019 - 03:00 | Son Güncelleme: 08.07.2019 - 03:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de erişime yasaklı bulunan Wikipedia’ya karşı Rusya da savaş açtı. Rusya aleyhinde propaganda ürettiği ve yayınladığı gerekçesiyle siteye alternatif kurulması kararlaştırıldı.
Etiketler : Wikipedia,Wikipedia alternatif,
635562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/635562.aspx
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