Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Twitter hack’leme skandalı ile sarsıldı. Dünyanın en tanınmış isimlerinin Twitter hesapları, bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi. Bu olay sonrası mavi tikli (onaylanmış) hesapların güvenliği tartışma konusu oldu. Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD Başkan adayı Joe Biden, dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, SpaceX’in CEO’Su Elon Musk, Amerikalı iş adamı Warren Buffet, milyarder Mike Bloomberg, boksör Floyd Mayweather, şarkıcı Kanye West ve eşi Kim Kardashian ile Apple, Uber, HQ Trivia gibi firmaların hesapları hacker’ların hedefi oldu. Ele geçirilen hesaplardan milyonlarca kullanıcıya “Belirteceğimiz bitcoin hesabına para gönderin, size iki katı olarak geri yollayalım. Beş bin bitcoin’i (46 bin dolar) geri veriyorum” yazılı mesajlar yollandı. Mesajların, mavi tikli hesaplardan geldiği için güvenilebilir olduğunu düşünen takipçiler, linke basınca dolandırıldı. Hacker, üç saat gibi sürede 200 bin dolar topladı. Çaresiz kalan Twitter, hacker’ı, doğrulanmış kişilerin hesaplarını Tweet gönderme ve şifrelerini sıfırlama izinlerini geçici olarak askıya alarak durdurabildi. Ancak bu hack’leme olayı dünya tarihine geçerken Twitter’ın da güvenlik protokollerini tartışmaya açtı. Yaklaşık üç saat sonra Twitter CEO'su Jack Dorsey “Twitter'da bizim için zor bir gün. Korkunç hissediyoruz. Tam olarak ne olduğunu daha iyi anladığımızda edindiğimiz her şeyi paylaşacağız” açıklamasında bulundu. Ayrıca konunun araştırıldığı, sistemlere ve dâhilî araçlara ulaşan kişiler tarafından koordine edilen bir sosyal mühendislik saldırısına maruz kalındığını duyurdu.

İçeride adamı mı var?

İddiaya göre hack’leme olayı ünlülerin hatalarından değil, Twitter’dan kaynaklandı. “Kirk” adı verilen bir hacker, Twitter yönetici paneline erişim sağladı. Ardından ünlü isimlerin e-Posta adreslerini sıfırlayıp şifre değişikliği gibi güvenlik tedbirmleri eline geçti. Kirk’in panele nasıl sızdığı ise merak konusu oldu. Tahminlere göre Twitter’da çalışan bir kişi ona yardım etti. Fakat şu ana kadar henüz bir delil bulunamadı.

“Global bir tehdit”

Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Twitter’ın hack’lenmesini yorumladı. Kırık, şöyle dedi: Sanal dolandırıcılık gittikçe artıyor. Bu, artık küresel bir tehdittir. Sosyal medya, bir firmayı çok rahat bir şekilde batırabilme şansına sahiptir. İşletmeler, mutlaka kendi bünyelerinde sosyal medya uzmanı ve siber güvenlik uzmanını çalıştırmalıdır. İHA



