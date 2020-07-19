Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre bugün yüzde 40 civarında olan kent nüfusu, 2050 yılına gelindiğinde yüzde 70’i bulacak. Birleşmiş Milletler, megaşehir olarak adlandırılan kalabalık şehirlerin sayısının 43’ü bulacağını belirtiyor. Bu durum, trafik ve güvenlik gibi konularda akıllı yönetimleri zaruri hâle getiriyor. Türk firması Ekin Teknoloji ise akıllı şehir çözümleriyle şehir yönetimlerinin yardımına koşuyor.

Ekin Teknoloji kurucusu Akif Ekin, 40 milyar dolarlık büyüklüğe sahip akıllı şehirler pazarının 2027 yılında 545 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını belirterek

İstanbul ve Ankara’da geliştirdikleri yapay zekâlı çözümleriyle akıllı şehir teknolojilerine öncülük ettiklerini söyledi. Geliştirdikleri akıllı şehir altyapılarının, yurt dışında 10’un üzerinde ülkede kullanıldığını ifade eden Ekin “Ürünlerimizin neredeyse tamamını yapay zekâ teknolojileri kullanarak geliştiriliyor. Ekin Patrol adlı ürünümüzle dünyada mobil devriye dönemini başlattık. Yüz ve plaka tanıma, hız tespiti gibi sistemler ile suçluların daha hızlı yakalanmasını sağlıyoruz. Park ihlallerini tespit eden modüler akıllı şehir mobilyası Ekin Spotter ise elektrikli araçlar için şarj istasyonu ve Wi-Fi erişim noktası işlevleri sunuyor. Kırmızı ışık yönetimi, plaka ve yüz tanıma, araçların takip mesafesini tespit etme gibi özelliklerin yanı sıra çalıntı ve aranan araçları plakadan tespit ederek ilgili birimlere haber veren Spotter, çevresel ölçüm ile hava durumu ve hava kirliliğini algılıyor ve aydınlatma yönetimi yaparak enerji maliyetlerini düşürüyor” dedi.