Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye operasyonlarını yürüteceği ofisin açılışını gerçekleştiren Vivo, 26 Ağustos’ta Türkiye’de satışa sunacağı ilk akıllı telefon modeli Vivo X50 Lite’ın lansmanını yapacak. Vivo markalı akıllı telefonların Türkiye’deki satışları ise eylül ayında başlayacak. Yurt dışı fiyatı 399 dolar olan Vivo X50 Lite’ın fiyatı ise lansmanda açıklanacak.

BBK Electronic çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Vivo, yine BBK Electronic’in sahip olduğu bir başka Çinli teknoloji devi olan Oppo ile kardeş şirket konumunda. 2020 ilk çeyrekte dünyanın en çok satan 5. akıllı telefon markası olan Vivo, ikinci çeyrek itibarıyla ise yerini Oppo’ya bırakarak 6. sıraya gerilemişti. Hem fiyat/performans odaklı akıllı telefonları hem de üstün özelliklere sahip amiral gemileri ile giriş yaptığı pazarlarda başarılı satış rakamlarına ulaşmayı başaran Vivo’nun Türkiye’de ne kadar popüler olacağını ise zaman gösterecek.