Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Softtech Ventures ilk aşamada, Softtech’te kurum içi girişimcilik projesi olarak başlayan İmeceMobil uygulaması, TekCep uygulaması ve Maydanoz uygulaması gibi yenilikçi projelere ev sahipliği yapacak. Softtech Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aran "Softtech Ventures ile artık girişimcilerin hayallerini bir adım daha ileri taşıyarak başarıyı çoğaltılabilir ve ölçeklenebilir sistematik şekle getirerek, başarıya giden yoldaki tüm engelleri ekosistemdeki girişimcilerle birlikte ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.