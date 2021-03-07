Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dizel ve elektrikli araçlar yerini yavaş yavaş elektrikli araçlara bırakıyor. Bu süreçte Tesla ile oyunun kuralları yeniden yazılırken, Apple, Huawei, Xiaomi ve Alibaba elektrikli otomobil için kolları sıvadı. Samsung ise otomotiv üreticileriyle iş birliğine giderek bu alandaki varlığını artırmayı hedefliyor.

Otomobil üretiminde adı en çok geçen marka hiç şüphesiz Apple. Uzun süredir otomobil işine gireceği konuşulan Apple, Kia Motors ile anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. İddialara göre Apple otomobil üretim ve geliştirme tesisi kurulması için Kia Motors’a 4 trilyon won (3,5 milyar dolar) yatırım yapacak. Apple'ın elektrikli otomobil modelinin en erken 2024 yılında görücüye çıkması bekleniyor.

Otomobil üretiminde adı geçen diğer bir marka ise Çinli Huawei. ABD ambargosu ve Google’un Android yasağı sebebiyle zor günler geçiren Huawei otomobil üretimi ile yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Çinli Changan Automobile ve başka birkaç üreticiyle görüşmeler yürüttüğü belirtilen şirketin sürpriz yaparak akıllı otomobilini Apple’dan önce yollara çıkaracağı konuşuluyor.

Çinli Xiaomi de kendi elektrikli otomobili için çalışmalara başladı. Dünyanın en büyük cep telefon üreticilerinden bir olan Xiaomi Türkiye’de Avcılar’da üretime başlayacağını duyurmuştu. Öyle görünüyor ki, Xioami elektrikli otomobil pazarından pay almak istiyor. Yayınlanan raporda Çinli teknoloji devinin kendi otomobilini yapmayı planladığı ve bunu stratejik bir karar olarak gördüğü, ancak izlemeyi hedeflediği spesifik ayrıntılar ve yol haritasının henüz belirlenmediği belirtiliyor. Xiaomi'nin elektrikli otomobil projesinin, şirketin kurucusu ve CEO'su olan Lei Jun tarafından yönetileceği bildirildi.

Güney Koreli Samsung'un da otomobil pazarına gireceği uzun zamandır konuşuluyordu. Ancak Samsung kendi otomobilini üretmek yerine iş birliği şeklinde ilerlemeyi seçmiş gibi görünüyor. Android Auto hizmetini SmartThings ile uyumlu hâle getiren Samsung Audi, BMW, Ford ve Genesis ile dijital anahtar ortaklığı kuracak.

Cep telefonu firmalarının yanı sıra e-Ticaret devi Alibaba otomobil üretimi için SAIC ile iş birliğine gitti. Şirket, Zhiji Auto/IM adında yeni bir otomotiv markası kuracak. Çin’in premium elektrikli araç üreticisi olmayı hedefleyen Zhiji Auto/IM, sedan ve crossover olmak üzere iki farklı otomobil üretecek. Yeni nesil otonom araç, dünyanın ilk seri üretilen yüksek hızlı kablosuz elektrikli araç şarj cihazıyla birlikte gelmesi bekleniyor. Bu sayede otomobilin bir saatlik şarj ile 70-80 kilometre arasında menzil sağlaması düşünülüyor. Alibaba ve SAIC iş birliği ile üretilecek otonom aracın sedan modeli nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Crossover modelinin ise 2022 yılında sergilenmesi bekleniyor.

Elektrikli araç sayısı 10 milyonu aştı

Dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı 2020 yılında 10 milyonu aştı. Söz konusu satışların yüzde 84.4’ü Avrupa ve Çin’de gerçekleşti. Dünya genelinde elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşması bekleniyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD) verilerine göre 2020 yılında Türkiye'de 22 bin 272 hibrit ve 844 adet elektrikli otomobil satışı yapıldı. Böylece geçen yıl toplamda 23 bin 116 adet elektrikli ve hibrit otomobil satıldı. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e yükseldi. Söz konusu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 280,2 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 85,5 artış gösterdi.