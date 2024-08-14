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Haberler > Teknoloji > En çok satan konsol belli oldu! 2024 Temmuz'da en çok hangi konsol satış yaptı?

En çok satan konsol belli oldu! 2024 Temmuz'da en çok hangi konsol satış yaptı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En çok satan konsol belli oldu! 2024 Temmuz&#039;da en çok hangi konsol satış yaptı?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Xbox Series X|S ve PS5 arasındaki konsol satış rekabeti hızla kızışıyor. Her iki konsol da ömrünün son dönemlerine yaklaşırken, Microsoft ve Xbox cephesi Game Pass ile Sony'nin PS5’ine karşı nasıl bir performans sergiliyor? İşte iki konsolun satışlarına dair en son veriler…

Son yayınlanan VGChartz raporuna göre, PlayStation 5 dünya genelinde Xbox Series X|S ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor.

En çok satan konsol belli oldu! 2024 Temmuz'da en çok hangi konsol satış yaptı? - 1. Resim

PLAYSTATION 5 TOPLAM NE KADAR SATTI?

44 aylık süreçte PS5, toplamda 59,30 milyon adet satışa ulaştı.

En çok satan konsol belli oldu! 2024 Temmuz'da en çok hangi konsol satış yaptı? - 2. Resim

XBOX SERİES X NE KADAR SATTI?

Xbox Series X|S 29,06 milyon konsol satışı gerçekleştirdi. 

En çok satan konsol belli oldu! 2024 Temmuz'da en çok hangi konsol satış yaptı? - 3. Resim

TEMMUZ AYINDA PS5 NE KADAR SATTI?

Temmuz ayında PS5, rakibine kıyasla 684.213 adet daha fazla satış gerçekleştirdi ve bu durum Sony’nin pazar payını daha da güçlendirdi.

En çok satan konsol belli oldu! 2024 Temmuz'da en çok hangi konsol satış yaptı? - 4. Resim

Son 12 ayda PS5, Xbox Series X|S'e 13,03 milyon adet satış farkı atmış durumda. Bu veriler, Microsoft’un Game Pass gibi yenilikçi hizmetlerine rağmen donanım satışlarında PS5’e yaklaşamadığını gösteriyor.

En çok satan konsol belli oldu! 2024 Temmuz'da en çok hangi konsol satış yaptı? - 5. Resim

Pazar paylarına baktığımızda, PS5’in yüzde 67,1’lik oranla lider konumda olduğunu ve bu oranın geçen yıla göre yüzde 3,2 arttığını görüyoruz. Xbox Series X|S ise yüzde 32,9’luk pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor ve geçen yıla göre aynı oranda (yüzde 3,2) düşüş yaşamış durumda.

En çok satan konsol belli oldu! 2024 Temmuz'da en çok hangi konsol satış yaptı? - 6. Resim

Dünya genelinde PS5, Xbox Series X|S'e 30,24 milyon adetlik bir fark atmış durumda. Büyük bir sürpriz olmazsa, bu neslin galibi net bir şekilde PS5 olacak gibi görünüyor.

Sony, PlayStation Plus aboneliği için ağustos ayı vereceği ücretsiz oyunları açıkladı. Oyuncuların merakla beklediği oyunlar var! 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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