En çok satan konsol belli oldu! 2024 Temmuz'da en çok hangi konsol satış yaptı?

Xbox Series X|S ve PS5 arasındaki konsol satış rekabeti hızla kızışıyor. Her iki konsol da ömrünün son dönemlerine yaklaşırken, Microsoft ve Xbox cephesi Game Pass ile Sony'nin PS5’ine karşı nasıl bir performans sergiliyor? İşte iki konsolun satışlarına dair en son veriler…

Son yayınlanan VGChartz raporuna göre, PlayStation 5 dünya genelinde Xbox Series X|S ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor.

PLAYSTATION 5 TOPLAM NE KADAR SATTI?

44 aylık süreçte PS5, toplamda 59,30 milyon adet satışa ulaştı.

XBOX SERİES X NE KADAR SATTI?

Xbox Series X|S 29,06 milyon konsol satışı gerçekleştirdi.

TEMMUZ AYINDA PS5 NE KADAR SATTI?

Temmuz ayında PS5, rakibine kıyasla 684.213 adet daha fazla satış gerçekleştirdi ve bu durum Sony’nin pazar payını daha da güçlendirdi.

Son 12 ayda PS5, Xbox Series X|S'e 13,03 milyon adet satış farkı atmış durumda. Bu veriler, Microsoft’un Game Pass gibi yenilikçi hizmetlerine rağmen donanım satışlarında PS5’e yaklaşamadığını gösteriyor.

Pazar paylarına baktığımızda, PS5’in yüzde 67,1’lik oranla lider konumda olduğunu ve bu oranın geçen yıla göre yüzde 3,2 arttığını görüyoruz. Xbox Series X|S ise yüzde 32,9’luk pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor ve geçen yıla göre aynı oranda (yüzde 3,2) düşüş yaşamış durumda.

Dünya genelinde PS5, Xbox Series X|S'e 30,24 milyon adetlik bir fark atmış durumda. Büyük bir sürpriz olmazsa, bu neslin galibi net bir şekilde PS5 olacak gibi görünüyor.

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