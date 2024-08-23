En ucuz telefonlar belli oldu! 5.000 - 7.500 TL arası alınabilecek en uygun telefonlar hangileri?

Akıllı telefon üreticileri her yıl amiral gemisi telefonlarını duyuruyor. Fiyatların pahalılığından şikayetçi olan vatandaşlar, uygun fiyatlı telefonlara yöneliyor ve "En ucuz telefonlar hangileri?" sorusunu araştırıyorlar. 5.000 - 7.500 TL arası telefonları sizler için derledik...

Yapay zeka özelliklerine sahip Android telefonlar hangileri? En ucuzdan en pahalıya!

Yapay zeka özelliklerine sahip Android telefonlar hangileri? En ucuzdan en pahalıya!

Akıllı telefonlar, teknoloji dünyasında en fazla bütçe harcadığımız ürünler arasında ilk üç sırada bulunuyor. Bilgisayar ve televizyon gibi hayatımızın her alanına giren akıllı telefonlar artık herkesin cebinde mevcut.

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ TELEFONU HANGİSİ?

Türkiye'de akıllı telefon fiyatlarının arttığı şu günlerde kullanıcılar alınabilecek en uygun fiyatlı dokunmatik cihazları araştırmaya başladı. Sizler için 5.000 - 7.500 TL arasındaki en uygun ve uzun yıllarca kullanabileceğiniz telefonları hazırladık.

XİAOMİ REDMİ 12C 128 GB NE KADAR?

50 MP yapay zekalı çift ön kamerası ve 5 MP selfie kamerası ile satışa sunulan Xiaomi Redmi 12C kullanıcıların dikkatini çekiyor. 1 TB'ye kadar genişletilebilir depolama alanı ile birlikte yüzbinlerce fotoğrafı telefona kaydedebiliyorsunuz.

XİAOMİ REDMİ 12C 128 GB şu anda yetkili satıcılardan 5.599 TL'ye satın alınabiliyor.

XİAOMİ REDMİ 12C 128 GB ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Akıllı telefon pazarında iddialı bir yer edinmeyi başaran Redmi, yeni modeli Redmi 12C (128 GB) ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Büyük ekranı ve yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkan cihaz, özellikle uygun fiyat segmentinde yer almasıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi Redmi 12C özellikleri:

Ekran Boyutu : 6,71 inç

: 6,71 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1650 piksel

: 720 x 1650 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 268 PPI

: Yaklaşık 268 PPI İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 GPU : Mali-G52 MC2

: Mali-G52 MC2 RAM : 2 GB / 3 GB / 4 GB / 6 GB

: 2 GB / 3 GB / 4 GB / 6 GB Depolama : 32 GB / 64 GB / 128 GB

: 32 GB / 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera

: 50 MP ana kamera Ön Kamera : 5 MP geniş açılı

: 5 MP geniş açılı Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 10W

: 10W Ağırlık : 192 gram

: 192 gram Kalınlık: 8,8 mm

Samsung Galaxy A05 128 GB NE KADAR?

Samsung'un fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken telefonu Samsung Galaxy A05 128 GB, şu anda 6.388 TL'ye teknoloji dükkanlarında ve online mağazalarda satılıyor.

SAMSUNG GALAXY A05 128 GB ÖZELLİKLERİ NE?

Türkiye'de servis desteği bulunan ve kullanıcıların güvenilirliğini kazanan Samsung'un en uygun modellerinden biri olan Samsung Galaxy A05'in özellikleri fiyat/performans oranını karşılıyor.

Samsung Galaxy A05 128GB özellikleri:

Ekran Boyutu : 6,70 inç

: 6,70 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720x1600 piksel

: 720x1600 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 262 PPI

: Yaklaşık 262 PPI İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 GPU : Cortex A75

: Cortex A75 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera

: 50 MP ana kamera Ön Kamera : 2 MP geniş açılı

: 2 MP geniş açılı Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Ağırlık : 195 gram

: 195 gram Kalınlık: 8,8 mm

XİAOMİ REDMİ 13C 128 GB NE KADAR?

Xiaomi Redmi 13C 128 GB , 6.74 İnç ekran boyutu ve 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip. Hızlı şarj desteği ile telefonunu yoğun bir şekilde kullanan insanlar için özel olarak geliştirilen telefon, kullanıcıların uygun fiyatlı telefon listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

XİAOMİ REDMİ 13C 128 GB şu anda yetkili satıcılardan 6,789 TL'ye satın alınabiliyor.

XİAOMİ REDMİ 13C 128 GB ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Uygun fiyatlı telefon listelerin başında gelen Xiaomi Redmi 13C'nin özellikleri kullanıcıların ilgisini çekiyor.

XİAOMİ REDMİ 13C 128 GB özellikleri:

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720x1600 piksel

: 720x1600 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 260 PPI

: Yaklaşık 260 PPI İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 GPU : Cortex A75

: Cortex A75 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera

: 50 MP ana kamera Ön Kamera : 8 MP geniş açılı

: 8 MP geniş açılı Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 18W

: 18W Ağırlık : 192 gram

: 192 gram Kalınlık: 8,09 mm

POCO C65 256 GB FİYATI NEDİR?

Poco C65, orta segmentte konumlanan bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. 256 GB dahili depolama kapasitesi ve diğer özellikleriyle kullanıcılarına iyi bir performans sunmayı hedefliyor.

POCO C65 256 GB şu anda yetkili satıcılardan 6,799 TL'ye satın alınabiliyor.

POCO C65 256 GB RAM MİKTARI NE KADAR?

Poco C65, uygun fiyatlı bir telefon arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir. Depolama alanı, batarya ömrü ve kamera performansı açısından güçlü yönlere sahip.

XİAOMİ REDMİ 13C 128 GB özellikleri:

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720x1600 piksel

: 720x1600 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 260 PPI

: Yaklaşık 260 PPI İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 GPU : Cortex A75

: Cortex A75 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera

: 50 MP ana kamera İkinci Arka Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera : 8 MP geniş açılı

: 8 MP geniş açılı Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 18W

: 18W Ağırlık : 192 gram

: 192 gram Kalınlık: 8,09 mm

XİAOMİ REDMİ 12 128 GB FİYATI NE KADAR?

Xiaomi Redmi 12, bütçe dostu akıllı telefon arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Fiyat-performans dengesini koruyarak temel özellikleri uygun bir fiyata sunan bu model, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

XİAOMİ REDMİ 12 128 GB şu anda yetkili satıcılardan 7.299 TL'ye satın alınabiliyor.

XİAOMİ REDMİ 12 128 GB MİKTARI NE KADAR?

İşte Xiaomi Redmi 12’nin başlıca özellikleri ve değerlendirmesi:

XİAOMİ REDMİ 12 128 GB özellikleri: