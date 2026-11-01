Yapay zekâ veri merkezlerini uzaya taşıma hedefiyle gönderilen Project Suncatcher uydusundan ilk cevap geldi. Yapay zekâ çipleri ilk cevaplarında Dünya'yla ilgili bir şiir yazdı.

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Teknoloji devi Google, ileride yapay zekâ veri merkezlerini uzaya taşımak için Project Suncatcher adında bir girişim başlatmış ve ay başında yörüngeye uydu fırlatmıştı.

Uydu, üzerindeki yapay zekâ işlemcisini çalıştırarak Dünya'dan gelen komuta cevap verdi. Google mühendisleri, yaklaşık üç hafta boyunca uydunun sistemlerini kontrol etti ve işlemcilerin çalışmasını sağlayan testleri tamamladı.

Google'ın ilk denemesi başarılı oldu: Yapay zekâ uzaya taşınıyor

Ardından Dünya'daki bir istasyondan uyduya ilk komutu gönderdi. Mühendisler, uyduda çalışan Gemma 4 yapay zekâ modelinden uzay hakkında kısa bir Japon şiiri olan haiku yazmasını istediler.

Model, Dünya'yı, veri akışını ve yıldız ışığını anlatan üç dizelik bir şiir oluşturdu ve uydu Norveç üzerinden geçerken cevabı Dünya'ya iletti.

Google'ın ilk denemesi başarılı oldu: Yapay zekâ uzaya taşınıyor

Deneysel uydu, Google'ın TPU adını verdiği dört yapay zekâ işlemcisini taşıyor. Ancak mevcut enerji kapasite-si, aynı anda yalnızca bir işlemcinin çalışmasına izin veriyor.

Google'ın ilk denemesi başarılı oldu: Yapay zekâ uzaya taşınıyor

Google, ilk denemenin ardından işlemcilerin uzay şartlarına ne kadar dayanabildiğini araştıracak. Şirketin uzun vadeli hedefi ise birbirine bağlı uydular üzerinden uzayda büyük yapay zekâ işlemleri gerçekleştirmek.

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