Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İkinci Türk astronot ne zaman uzaya gidecek?

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:

    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönmesinin ardından ikinci Türk astronot ne zaman uzaya gidecek merak edilmeye başlandı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i uzaya göndereceklerini söyledi.

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Axiom-3 kapsülü ile ayrılışından 48 saat aradan sonra Dünya'ya dönüşü gerçekleşti. Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu kapsül Florida Daytona'ya iniş yaptı. 

    İniş yolculuğunu değerlendiren Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Gezeravcı'nın ilk tedavilerin ardından Türkiye'ye dönmesini planladıklarını anlattı.

    SAĞLIK KONTROLÜ KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Sağlık kontrolü sürecinin 3-7 gün arası sürdüğüne dikkati çeken Kıraç, tahminlerinin Gezeravcı için daha kısa sürmesi yönünde olduğunu söyledi. Kıraç, Gezeravcı'nın uzayda kaldığı süre boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirdiğini belirterek, deneylerin sonuçlarının değerlendirilmeye devam ettiğini dile getirdi.

    İkinci Türk astronot ne zaman uzaya gidecek?

    'GENÇLER ALPER ABİLERİNİ DÖRT GÖZLE BEKLESİNLER'

    Bugüne kadar uzay çalışmalarında yaklaşık 2 bin deneyin literatüre geçtiğine işaret eden Kıraç, şöyle devam etti:

    "Artık bir Türk astronotumuzun yaptığı deneyler de literatüre geçti. Bundan sonra da inşallah akademik olarak uluslararası yayınlarda da faydası olacaktır. Biz bu misyonla birlikte uzay farkındalığı ve insan kaynağı misyonumuzu da gerçekleştiriyoruz şu anda. Alper oradayken Samsun'dan Hatay'a kadar öğrencilerimizle bir araya geldik. Alper döndükten sonra da bu heyecan devam edecek. Türkiye'nin tüm illerinden Alper'e davet var. Alper'in toplumdaki uzay farkındalığı ve insan kaynağı konusunda da katkılarını ilerleyen süreçte göreceğiz. Gençler Alper abilerini dört gözle beklesinler. Alper abileri gelecek. O da onlarla kavuşmayı bekliyor."

    İKİNCİ ASTRONOT NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

    Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.

    İkinci Türk astronot ne zaman uzaya gidecek?

    Atasever'in dönüşünü de heyecanla bekleyeceklerini vurgulayan Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Teknoloji > İkinci Türk astronot ne zaman uzaya gidecek?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dünyanın ilk yapay zekalı çocuğu! Yeteneklerinde yok yok - TeknolojiDünyanın ilk yapay zekalı çocuğu! Neler yapıyor nelerApple, yeni yapay zeka modelini tanıttı! Sadece komutla fotoğraf düzenliyor - TeknolojiApple, fotoğraf düzenlemede çığır açıyorOkyanus ve atmosferi inceleyecek! NASA'nın yeni iklim gözlem uydusu uzaya fırlatıldı - TeknolojiOkyanus ve atmosferi inceleyecek! 'PACE' uzaya fırlatıldıAlper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyor - TeknolojiGururumuz Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla dönüyorFacebook ve Instagram, kötü amaçlı kullanıma karşı yapay zeka görsellerini etiketleyecek - TeknolojiFacebook ve Instagram yapay zeka görsellerine savaş açtıUzayda hareketlilik! NASA, Jüpiter'in uydusu Io'daki volkanik patlamaları kaydetti - TeknolojiUzayda hareketli dakikalar! NASA, anbean görüntülediYapay Zeka, 2000 yıllık parşömenin gizli metnini ortaya çıkardı - Teknoloji2000 yıllık gizli metin gün yüzüne çıkıyorSavunmada rekor ihracat! Suudi Arabistan 60 AKINCI TİHA istiyor - TeknolojiSavunmada rekor ihracat! Suudi Arabistan 60 AKINCI TİHA istiyor3 kez ertelenmişti: SpaceX'ten Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş tarihiyle ilgili yeni açıklama - TeknolojiAlper Gezeravcı Dünya'ya ne zaman dönecek?BAYKAR, Ukrayna'da İHA ve SİHA tesisi kuruyor! - TeknolojiBAYKAR'ın yurt dışındaki ilk fabrikası olacak!
    Sonraki Haber Yükleniyor...