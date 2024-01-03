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    Samsung, Galaxy S24 çıkış tarihini açıkladı, Unpacked 2024 ne zaman?

    Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Unpacked 2024 etkinlik tarihini açıkladı. Teknoloji devi, S24 serisi akıllı telefonların yanı sıra farklı ürünleri de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Samsung, Galaxy S24 çıkış tarihini açıkladı, Unpacked 2024 ne zaman?
    Teknoloji Haberleri  / Engadget

    Samsung'un merakla beklenen "Unpacked" etkinliği bu yılın başlarında düzenlenecek. Samsung'un yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik 17 Ocak'ta 1PM ET yani TSİ 20.00'da gerçekleşecek. Bu arada, genellikle Unpacked etkinlikleri Şubat ayının ilk haftalarında yapılırdı. Bu yıl Samsung'un tarihi biraz erkene çekmesi şaşırtıcı, üstelik dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'ün 9 - 12 Ocak tarihleri arasında yapılacak olması ve iki etkinlik tarihinin yakınlığı da oldukça ilginç. 

    Güney Koreli Samsung, ABD / Kaliforniya'daki San Jose kentinde Unpacked etkinliğini düzenleyecek. Etkinlik YouTube da dahil olmak üzere Samsung'un çeşitli kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

    SAMSUNG UNPACKED'DA NE TANITACAK? 

    Samsung, etkinlikte tanıtılacak ürünlere ilişkin ipucu vermezken, bazı tahminler bulunuyor. Şirketin yalnızca Galaxy S24 amiral gemisi akıllı telefon serisinin gelişini duyurmakla kalmayıp, etkinliğin hemen ardından ön siparişleri açması da oldukça muhtemel.

    Bu amaçla şirket, ön sipariş vermek için adınızı ve e-posta adresinizi yazdığınız bir "ön sipariş" programını başlattı bile. Ancak 17 Ocak'a kadar tam anlamıyla ne için ön sipariş verdiğinizi bilemeyeceksiniz. Neyse ki teknoloji devi herhangi bir taahhüt yapmıyor ve hatta ön sipariş ile ürün alan kişilere 3,998 TL değerindeki ikili kablosuz hızlı şarj cihazı ve çok amaçlı kılıf hediye ediyor.

    Geçtiğimiz yıl Samsung, Şubat ayındaki Unpacked etkinliğinde Galaxy S23 serisini duyurmuştu. Galaxy S23 ve S23+ çok büyük değişikliklerle gelmemişti, dolayısıyla Galaxy S24 serisinin daha büyük değişikliklere sahip olması bekleniyor.

    Samsung, Unpacked etkinliğinde yeni dizüstü bilgisayar modellerini de duyuruyor, böylece Galaxy Book4 veya benzeri bir modelin ortaya çıkması muhtemel. 

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Engadget
    SamsungTeknoloji
    Haberler > Teknoloji > Samsung, Galaxy S24 çıkış tarihini açıkladı, Unpacked 2024 ne zaman?
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