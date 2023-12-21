X (Twitter) dünya çapında erişime kapandı! Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?

21 Aralık 2023 08:54 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 10:04

Mikroblog sitesi X (Twitter), dünya çapında çöktü. Tüm kullanıcılar platforma giremediklerini bildiriyor. 21 Aralık Perşembe günü sosyal medya devi X'in çöktüğüne ilişkin kullanıcılardan geri bildirimler geldi. İnternet sitelerine ilişkin kesinti takip sitesi Downdetector.com'a göre, sosyal medya platformu X ve X Pro'da Perşembe günü erken saatlerde dünya çapında kesintiler yaşanıyor.

Platformun hem web hem de mobil sürümlerde yenilenmesi durduruldu. Ana sayfaya giren kullanıcılar sanki hiçbir hesabı takip etmiyormuş gibi boş bir ekranla karşılaşıyor. Ana sayfada sadece, "X'e hoş geldin! Dünyanda olup bitenleri görmek için en iyi yer burası. Hemen takip edecek birkaç kişi ve konu bul." ifadesinin yazdığı bir bildirim görünüyor.

Saat 09.00 itibarıyla halen Twitter kapalı ve kullanıcılara tweet göstermiyor. Twitter'ın web sitesi ve uygulamaları çalışır durumda olmasına rağmen hiçbir sekmede tweet görmek mümkün değil.

Takip Edilenler, Sizin İçin ve Listeler dahil tüm sekmeler boş. Hatta profile tıkladığımızda bile hiçbir tweete ulaşılamıyor.

Kesintinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

X NEDEN ÇÖKTÜ?

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X.Corp şirketinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Twitter'ın neden çöktüğü de bilinmiyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN X HAKKINDA AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X platformunun çökmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor." dedi.

Güncelleme: Saat 09.50 itibarıyla Twitter (X) yeniden erişime açıldı.

Söz konusu erişim sorununun tüm dünyada yaşandığı aktarıldı. Mikroblog sitesi 1 saatlik sorunun ardından normale döndü.