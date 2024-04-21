TÜRKSAT 6A, uzaya fırlatılmak için gün sayıyor! Bakan Uraloğlu: Gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "yerli ve milli uydumuz" şeklinde nitelendirdiği devrim niteliğindeki TÜRKSAT 6A ile ilgili bir video yayımladı. Uraloğlu paylaşımına, "Gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz" notunu düştü.

Türkiye'nin yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A, uzaya fırlatılmak için gün sayıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, henüz yapım aşamasındaki TÜRKSAT 6A'ya ilişkin yeni bir video yayımladı.

"GÖKYÜZÜNE BAKTIĞINIZDA İMZAMIZI GÖRECEKSİNİZ"

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzayda TÜRKSAT 6A yerli ve milli uydumuzla iz bırakacağız. Gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz" ifadelerine yer verdi.

UÇUŞ TARİHİ BELLİ

Geçtiğimiz ay Türksat 6A'nın gökleri süsleyeceği tarihe ilişkin değerlendirmede bulunan Uraloğlu, "Şimdi ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. TÜRKSAT 6A uydumuzu Haziran-Temmuz gibi yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

TÜRKSAT 6A NEDİR?

TÜRKSAT 6A, Türkiye’de yerli olarak geliştirilen ve ülkemizin uzay alanındaki yeteneklerimizi daha da ileri götürmeyi amaçlayan ilk haberleşme uydusu projesidir. 1994 yılında göreve başlayan TÜRKSAT 1B ve takip eden TÜRKSAT 1C, 2A, 3A, 4A, 5A ve 5B uyduları ile ülkemizde bu alanda hizmet sağlanmış ve sağlanmaktadır. Ancak bu uydular yurtdışı firmalardan temin edilmiştir.

TÜRKSAT 6A projesinde ise TÜBİTAK UZAY, daha önceki RASAT ve GÖKTÜRK-2 projelerinde kazanılan uzay alanındaki tecrübelerinden de faydalanarak, proje ortakları TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH firmaları ile birlikte milli haberleşme uydu platformunu geliştirmektedir.