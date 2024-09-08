Xbox kullanıcılarına müjde! PlayStation ve PC'nin efsane oyunları konsola geliyor...

Microsoft ve Square Enix'in, PlayStation'a özel olarak çıkan ve sonrasında PC'de yayınlanan Final Fantasy serisinin tüm oyunlarını Xbox konsollarına getirmek istediği iddia edildi.

PlayStation ve PC'de yayınlanan ve milyonlarca hayran kitlesi olan Final Fantasy serisi sonunda Xbox konsollarına geliyor. Final Fantasy'nin geçmişte bazı oyunları Xbox konsoluna çıkmış olsa da, SQUARE ENIX tüm oyunlarını Microsoft'un sahip olduğu konsol firmasına getirmek istediği Jez Corden tarafından iddia edildi.

Final Fantasy Pixel Remaster serisi, Final Fantasy XVI ve Final Fantasy VII Remake oyunları yakın zamanda satış sunuldu. Xbox konsollarına getirilmek istenen yayınlanan güncel oyunlar için hazırlıklar başladığı bildirildi.

Şu anda oyunların Xbox'ta ne zaman yayınlanacağı belli olmasa da ilk yayınlanacak oyunun Final Fantasy Pixel Remaster olması bekleniyor.

Yayınlanan Remake yapımlarının da Xbox konsolunda satışa çıkarılma ihtimali oldukça yüksek. Final Fantasy XVI, PlayStation ve PC için özel olarak yayınlandığı için Xbox için geç satışa çıkabilir.

Final Fantasy VII Remake’in Xbox’a gelmesi çok daha uzun sürmesi bekleniyor. Üç oyundan olan bu seri, PlayStation için özel olarak geliştirildi ve PC için yayınlanmadı. Xbox'a oyunların gelmeden önce tüm koleksiyonun tamamlanması gerekecek. Yakın zamanda piyasaya sürülen Final Fantasy VII Rebirth de hala bazı ayrıcalıklara sahip.

Xbox’ın Eylül ayında düzenlenecek Tokyo Game Show’da sürpriz yapabileceği öngörüldü.